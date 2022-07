Una delle scene in Apple Store Time Machine

Il primo Apple Store in cui sono entrato è stato quello di Roma Est, inaugurato nel 2007. Il primo aperto nell’Europa continentale, vale a dire il primo fuori dalla Gran Bretagna. Il negozio fu poi chiuso nel 2020.

Il primo Apple Store in assoluto fu quello di Tysons Corner in Virginia nel 2001. Poi fu chiuso anche quello a favore di un posto molto più ampio e moderno. Ma cosa si provava nel girare per quegli spazi? Ora possiamo rispondere a questa domanda grazie a un’app per Mac: Apple Store Time Machine.

Lo sviluppatore Michael Steeber ha effettuato un ottimo lavoro di recupero, creando un software in grado di consentire la visita in 3D di quattro Apple Store iconici.

In Apple Store Time Machine potremo visitare questi negozi:

Tysons Corner inaugurato il 19 maggio 2001

Stanford Shopping Center inaugurato il 16 ottobre del 2004

Apple Store della 5° Strada di New York inaugurato il 19 maggio 2006

Apple Store Infinite Loop inaugurato il 19 settembre del 2015

Per costruire gli ambienti in 3D sono state necessarie centinaia di ore per recuperare il materiale multimediale del luogo, ricreare gli spazi e la posizione dei prodotti.

Ci sono anche delle chicche. Per esempio se vi avvicinate a un iMac G3 potrete avviarlo, rivivendo quel momento. Potete salire le scale di cristallo, girare tra i corridoi e scovare le chicche nascoste nei negozi. Per esempio in quello di Infinite Loop ci sono anche i gadget venduti da Apple.

I built a time machine. A time machine that sends you back to the era of iPods and boxed software. The Apple Store Time Machine: pic.twitter.com/v4b5oBMPxP — Michael Steeber (@MichaelSteeber) July 25, 2022

Una volta scaricata l’app, che è gratuita e ottimizzata sia per i processori Intel che Apple Silicon, si possono usare i tasti WSAD per girare tra i corridoi, mentre le interazioni con gli oggetti si attivano con il tasto E oppure accovacciarvi con il tasto C.

Sperando che Apple non chieda di far chiudere il progetto, trovate Apple Store Time Machine nel sito dello sviluppatore a cui potrete lasciare una donazione gratuita per l’impegno.