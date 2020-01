Apple chiude il negozio di Roma Est e apre in via del Corso

È stato il primo Apple Store che ho visitato in vita mia. L’Apple Store di Roma Est ha anche altri primati. È stato il primo negozio di Apple nell’Europa continentale. Vale a dire il primo non presente in Gran Bretagna. Ancora prima di quelli in Francia, Germania, Austria e tutti gli altri paesi.

Ricordo ancora la fila per acquistare l’iPhone 3GS. Una fila lunghissima dettata dal fatto che fosse, per l’appunto, l’unico Apple Store presente in Italia. Dopo tutti questi anni di storia ora chiude.

La società di Cupertino ha deciso giustamente di ridurre la presenza nei centri commerciali, per dedicarsi ai grandi negozi nel centro città. Come è avvenuto a Milano con il famoso punto vendita di Piazza Liberty.

Il nuovo negozio sarà aperto a Roma in via del Corso. Nel centro storico della città. La sua inaugurazione è prevista per la prossima Primavera, nel palazzo Marignoli, a pochi passi dal Parlamento, accanto alla ex Rinascente.

Il negozio darà lavoro a 120 persone, di cui parte presi da altri negozi di Apple a Roma. Purtroppo il punto vendita di Roma Est non consentiva la realizzazione del layout Today at Apple, con l’anfiteatro necessario per le attività della società.

Al momento ancora poche informazioni riguardanti l’architettura scelta dalla società e dalle istituzioni per il punto vendita. Di sicuro la società si è fatta carico della ristrutturazione dell’edificio che è di proprietà del gruppo Allianz.