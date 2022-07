Il nuovo registro delle opposizioni

Chiamano a tutte le ore. Prima lo facevano con anonimo, adesso cambiando numero in continuazione per non farsi bloccare. Stiamo parlando delle telefonate spam.

Negli anni abbiamo installato diverse app per bloccarle o segnalarle, come Truecaller o Tellows. Ora invece possiamo bloccarle alla fonte grazie al nuovo registro delle opposizioni.

Entrato in vigore nel 2010 per la telefonia fissa, ora il RPO (Registro delle Opposizioni) voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico, è disponibile anche per la telefonia mobile. Questo significa che potremo inserire il nostro numero di cellulare e cancellare tutte le autorizzazioni date negli anni.

Come iscriversi al registro delle opposizioni

I pulsanti di iscrizione al registro delle opposizioni

Collegandosi al sito del registro delle opposizioni, nella sezione cittadino, è possibile avviare la procedura di iscrizione. Questa vale sia per le telefonate che per la pubblicità cartacea.

Il blocco varrà applicato sia alle chiamate con operatore e sia a quelle con robocall, quindi automatiche. Le uniche che non verranno bloccate sono quelle con il proprio operatore e con le aziende con le quali avete una utenza attiva. Qui un approfondimento.

Una volta entrati nelle prima fase dei 4 step necessari, con autenticazione mediante SPID o iscrizione semplice, dovrete autenticare il vostro numero telefonico mobile chiamando il numero 0642986415 entro 5 minuti.

La seconda fase prevede di autenticare il numero di telefono

Chiamando la telefonata va giù subito dopo e il numero sarà autenticato.

Segue la terza fase che prevede di selezionare il numero di telefono. La quarta è il feedback. Il numero è invitato alla registrazione. Servirà fino a un giorno lavorativo per concludere la registrazione.

Nel frattempo viene assegnato un numero di registro valido 90 giorno utile per gestire la pratica.

La registrazione al registro delle opposizioni

Manutenzione del registro delle opposizioni

Iscrizione registro delle opposizioni è permanente. Non servirà ripetere l’iscrizione periodicamente. È anche vero che questi cancellerà tutte alle autorizzazioni concesse negli anni precedenti, ma iscrivendovi a nuovi servizi nelle settimane a venire, potrebbe capitare che inavvertitamente di dare la concessione all’utilizzo del numero di telefono per scopi pubblicitari.

In questo caso basterà andare all’interno della sezione “gestisci iscrizione” per rinnovare l’iscrizione.

Potreste anche decidere di cancellare l’iscrizione al registro e ricevere tutte le chiamate di spam possibili, oppure decidere di selezionare selettivamente quali concessione offrire.

Alcuni limiti del RPO

Nel registro delle opposizioni è sicuramente un ottimo strumento per liberarsi delle chiamate di spam. Purtroppo non funziona per gli operatori attivi al di fuori dell’Unione Europea.

Quindi semplicemente gli operatori telefonici potrebbero ricollocarsi all’estero e continuare a tartassarci di telefonate. In quel caso dovremmo continuare a utilizzare le classiche app anti spam.

Nei prossimi mesi potremmo comunque assistere a un calo importante delle telefonate spam, soprattutto quelle in gestite dall’Italia.