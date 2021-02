La sezione Blocco chiamate e identificazione in iOS

So che molte persone lavorano nel settore dei call center, ma il marketing via telefono è uno dei più odiati. Spesso si ricevono molte chiamate al giorno e le conversazioni telefoniche, non solo quelle a scopo pubblicitario, sono spesso percepite come invadenti.

Fortunatamente da iOS 10 Apple permette di essere avvisati quanto meno che il mittente provenga da un call center. Da iOS 11 il filtro funziona anche per gli SMS. Per saperlo bisogna installare un’app di terzi come Tellows o Truecaller. Da iOS 13 c’è anche la possibilità di bloccare tutte le chiamate anonime in entrata.

Per usare questa funziona bisogna attivare il filtro andando in Impostazioni di iOS, poi Telefono ed entrare in Blocco chiamate e identificazione. All’interno ci sono i filtri delle app da attivare. Una volta attivati siamo coperti. Se arriverà una chiamata proveniente da un call center censito nell’app saremo avvisati.

Ma può capitare che per qualche strano motivo la voce Blocco chiamate e identificazione sparisca. Magari dopo un aggiornamento di iOS. Come è possibile? Si tratta in realtà di un bug che capita a sorpresa.

La soluzione è piuttosto semplice. Se aprite l’app Contatti, quella dove ci sono tutti i vostri contatti, e fate un refresh della lista trascinando dall’alto verso il basso, scoprirete che l’opzione è tornata al suo posto.

Se tornate in Telefono nelle Impostazioni vedrete che Blocco chiamate e identificazione ora è di nuovo disponibile. Apple molto probabilmente sa del bug, ma al momento non lo ha ancora risolto forse perché poco importante.