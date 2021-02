Vi ricordate di Prisma? L’app per i filtri applicati con l’intelligenza artificiale è cresciuta molto nel tempo. I suoi sviluppatori hanno così pensato di usare l’esperienza maturata nel settore dell’AI per creare un’altra app: Lensa.

Da come fa intuire la sua icona, che riprende un selfie ring, Lensa serve a migliorare i selfie al volo. Lo fa ovviamente utilizzando l’intelligenza artificiale.

Ogni volta che l’app elabora l’immagine applica una serie di filtri in grado di migliorarla in pochi istanti. Il filtro elimina rughe, imperfezioni della pelle e occhiaie. Inoltre mette a fuoco il centro della foto e applica l’effetto Bokeh.

Enfatizza gli occhi, corregge le distorsioni della lente, rende più visibili le labbra, migliora la luce, corregge i colori e molto altro. L’app può applicare questi effetti anche ai video dall’iPhone XR a salire.

Se il risultato non vi piace potrete sempre agire con i comandi manuali per modificare i parametri. Per esempio potrete disattivare l’effetto Bokeh oppure dare risalto a un determinato colore o colorarvi i capelli.

Lensa pesa 138,7 MB e si scarica gratuitamente nell’App Store. Si può usare gratis per 3 foto ogni giorno. Altrimenti potete comprare foto extra o un accesso illimitato con degli abbonamenti mensili o annuali.