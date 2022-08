Black Bird su Apple TV+

Black Bird fa parte di quelle serie TV “tratte da una storia vera”. In questo caso siamo sul serio di fronte una storia vera, perché la serie è stata realizzata basandosi sul libro “In with the Devil” scritto da James Keene, che è anche il protagonista del racconto.

Inoltre si tratta dell’ultima opera cinematografica dove appare Ray Liotta morto lo scorso maggio. Troviamo Ray nei panni di James Big Jim Keene, vale a dire nel padre di James Keene.

La serie è stata annunciata nel gennaio del 2021 ed è arrivata su Apple TV+ lo scorso luglio. Fa parte del genere drammatico, in quanto racconta l’interazione con un serial killer: Larry Hall.

La trama di Black Bird

La storia di Black Bird è quella di un serial killer americano, Larry Hall che è attualmente in prigione. Larry fu incriminato grazie alle soffiate di James Keene.

James Keene, l’attore Taron Egerton, è un bel ragazzo. Sin dal liceo ha sempre riscosso successo tra i suoi amici e le ragazze grazie al suo fascino. Era anche campione di football. Il problema di James è che per sostenere la sua vita dei sogni si affilia alla criminalità organizzata, per vendere stupefacenti negli ambienti alla moda che frequentava.

Taron Egerton in “Black Bird”

Durante l’operazione Snowplow, nel 1996, James viene arrestato. Per gli stupefacenti si beccherà 4 anni, ma visto che in casa sua gli trovano delle armi non dichiarate, la pena sale a 10 anni. Viene quindi mandato in carcere.

Dopo qualche anno viene raggiunto da alcuni agenti dell’FBI che gli propongono un patto: sarebbe stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Springfield, in Missouri. Se avesse fatto confessare Larry Hall (l’attore Paul Walter Hauser) in merito ai suoi omicidi, avrebbe ottenuto la libertà.

James Keene accetta. Si ritrova così in un carcere pieno di criminali, tentando di diventare amico di Hall e farlo confessare.

Cosa c’è di vero in Black Bird?

La serie è molto vicina alla realtà, in quanto la storia è narrata da chi l’ha vissuta.

Larry Hall esiste sul serio ed è attualmente in carcere. Nato nel 1962 in Indiana, ha un fratello gemello, Gary. Durante la gestazione, però, Gary in qualche modo sottrae elementi nutritivi a Larry e questi nasce un po’ ritardato.

Paul Walter Hauser in “Black Bird”

Trovate tutta la sua storia nel profilo stilato dal Dipartimento di Psicologia della Radford University, che trovate in questo link.

La frustrazione dell’essere lento, grasso, poco brillante, mescolando il tutto con un’infanzia difficile, rendono Larry incline alla violenza sulle ragazzine che lo rifiutano.

La polizia scopre che nelle zone dove Larry si reca, in quanto fan delle rievocazioni storiche della Guerra Civile, spariscono delle bambine. Non trovano però mai i corpi. Ne trovano solo uno, nel 1993. Il corpo di Jessica Roach porta segni di violenze. Alcune testimonianze portano a Larry Hall e al suo furgone.

Jessica sparì a Georgetown il 20 settembre del 1993, durante un giro sulla sua nuova bicicletta.

Larry così viene arrestato e finisce in carcere. Le prove sono però vacillanti e rischia di uscire con un appello. Da qui l’idea di chiedere aiuto a James Keene, per ottenere nuove prove.

Paul Walter Hauser a sinistra e a destra il vero Larry Hall

Keene riesce a farsi amico Larry e durante un loro incontro James vede una mappa con dei puntini rossi, circondata da corvi ritagliati a mano nel legno (da qui il nome della serie Black Bird, appunto uccello nero che è poi un corvo). Larry gli dice che i corvi sorvegliano i morti.

La scena dove James affronta Larry per quella mappa è vera e infatti il killer la fa sparire subito dopo. Alcuni dettagli sugli omicidi potevano essere conosciuti solo dall’assassino, in quanto mai diffusi dalle autorità. Questo consente al giudice di condannare Larry all’ergastolo.

James continua ad aiutare le autorità in qualità di criminologo, dando una mano in molte indagini relative ai serial killer.

L’unica differenza tra la serie tv e la vita vera è relativo al numero di vittime. Larry ammise di aver ucciso 15 persone. Nella serie TV si dice che l’FBI sospetti in realtà di 21 morti, ma nella realtà si sospetta di 49 vittime. Quindi Larry Hall è uno dei killer peggiori della storia americana.

Le mie impressioni su Black Bird

Black Bird è una mini serie di 6 episodi, quindi si vede facilmente. Tra l’altro ieri è stato pubblicato l’ultimo episodio che ha concluso il racconto.

Ray Liotta in “Black Bird”

La storia è molto interessante, anche perché è basata su una storia vera e questo appassiona. Credo che sia stata ben realizzata. L’attore Taron Egerton funziona molto bene nel ruolo, mentre Paul Walter Hauser è abbastanza inquietante. Tra l’altro quest’ultimo appare molto simile fisicamente al vero Larry.

Visto che nella realtà non riescono a trovare realmente i corpi di tutte le vittime di Larry, ci si chiede se questi sia così malvagio come si racconta, oppure se si tratta semplicemente di un matto.

Su Rotten Tomatoes Black Bird ha ottenuto ben il 99% di preferenze, il che la rende una delle serie più amate di tutto il catalogo di Apple TV+.

Quindi il consiglio è di vederla.

Famoso per numerosi film, tra cui Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese, ma anche John Q, E.R. Medici in prima linea, Come un tuono, The Iceman e altri. ↩ Lo ricorderete sicuramente nella famosa saga cinematografica Kingsman dove recitava con Colin Firth. ↩ Lo troviamo nel film Crudelia, ma anche nella serie Cobra Kai. ↩