Il VOCOlinc Smart Aroma Diffuser FlowerBud

Andare a lavoro, tornare e trovare in casa un gradevole profumo di agrumi, o di lavanda. È possibile usando un accessorio smart come il VOCOlinc FlowerBud. Si tratta di un diffusore di aromi capace di dialogare con i sistemi di domotica più diffusi, come Alexa, Google Home e HomeKit.

Il dispositivo dalla forma di un bocciolo, si presenta in una confezione curata che contiene il diffusore, le istruzioni, il cavo di alimentazione (con attacco sia europeo che inglese) e una piccola caraffa per l’acqua. Non c’è nessun olio essenziale da poter sciogliere in acqua, quindi va comprato a parte.

La confezione del VOCOlinc FlowerBud

L’installazione è semplicissima. Una volta scelto un luogo dove posizionarlo, vi servirà una superficie di circa 20 centimetri quadrati, basta riempire la piccola caraffa con semplice acqua di fontana, versarla nella base fino alla tacca dove è scritto MAX, stillare una decina di gocce di olio essenziale (lo trovate su Amazon), appoggiare il coperchio e collegare il tutto alla presa di corrente.

Purtroppo questo modello, come molti altri che ho visto, non hanno una batteria interna, quindi funzionano solo in una presa di corrente.

Sulla sua superficie ci sono due pulsanti: Light e Mist. Il primo serve ad accendere la luce LED integrata e il secondo ad attivare il meccanismo di diffusione. Questi usa gli ultrasuoni per vaporizzare l’acqua in vapore, che converge verso l’alto fuoriuscendo dal buco in cima, diffondendosi nell’aria.

La base nella quale riversare l’acqua e l’olio essenziale

Fino a qui si comporta come un normale diffusore di aromi. Il valore aggiunto del VOCOlinc FlowerBud è nella sua capacità smart. Il dispositivo si collega alla rete per poter essere integrato nei flussi di domotica.

Per aggiungere queste capacità basta scaricare l’app gratuita di VOCOlinc e avviare l’associazione. Il dispositivo supporta:

HomeKit , quindi anche i comandi vocali di Siri.

, quindi anche i comandi vocali di Siri. Alexa di Amazon.

di Amazon. Google Home.

Se usate la domotica di uno di questi tre sistemi, ma anche tutti e tre contemporaneamente, potrete integrare il diffusore nelle routine, impostare dei comandi vocali o semplicemente applicare delle impostazioni dallo schermo dello smartphone.

Si scopre, così, che il LED integrato, che funziona anche da luce di compagnia notturna, può essere modificato per riprodurre moltissimi colori diversi, fino a 16 milioni, con effetti visivi (come lampeggio o respirazione) e luminosità variabile. Inoltre alle funzioni di diffusione si aggiungono anche quelle di umidificatore.

Se abitate in stanze molto secche, potete impostare l’accessorio per aumentare l’umidità fino a un livello percentuale impostato nell’app. Superato quel livello, il sistema si spegne in automatico.

Inoltre è possibile impostare gli orari di accensione e spegnimento automatici, discriminando i singoli orari sia per la parte luminosa che per quella di diffusione degli aromi, per ogni singolo giorno della settimana. Nulla vi vieta di integrare l’accensione e lo spegnimento automatico quando si avvia una routine di HomeKit nell’app Casa.

Sulla superficie del FlowerBud trovate anche il QR code ufficiale di HomeKit per integrare il diffusore nel sistema di Apple.

Il VOCOlinc FlowerBud può coprire con gli aromi sprigionati una stanza fino a 30 metri quadrati. Il livello di rumorosità è basso. Si sente il gorgoglio dell’acqua che viene trasformata in vapore. Se volete usarlo di notte, mentre dormite, dovrete valutarne l’uso qualora foste persone dal sonno leggero.

Il contenuto della vaschetta dell’acqua è di 300 ml. Quanto basta per usarlo ininterrottamente fino a 10 ore di diffusione. Quando l’acqua finisce si spegne da solo.

Ideale per chi vuole integrare l’aromaterapia e i buoni profumi nel proprio arredo casalingo, in una cornice di domotica e smart speaker, il diffusore VOCOlinc FlowerBud offre tutto ciò che serve in merito ed è facile da configurare.

Per maggiori informazioni vi lascio al sito del produttore. Il dispositivo si trova anche su Amazon dove è in vendita per 59,99 euro.