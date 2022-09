Il gioco Hanx101 Trivia

Annunciato qualche giorno fa, ora il gioco Hanx101 Trivia è disponibile nell’App Store e nello specifico nel catalogo di Apple Arcade. Si tratta di un gioco pensato dal celebre attore Tom Hanks, che poi ha affidato lo sviluppo alla canadese Bluline Studios.

Non è la prima volta che Tom Hanks si cimenta nel mondo delle app. Nel 2014 fece realizzare Hanx Writer, di cui troviamo anche una piccola citazione nel gioco Hanx101 Trivia, in quanto era un’app per scrivere a macchina negli iPad.

Ma di cosa parla Hanx101 Trivia? Come si comprende dal nome è un’app trivia, cioè un gioco di domande e test di conoscenza. Nello specifico in questo videogame bisogna rispondere a 101 domande, muovendosi in un percorso che prevede un viaggio tra vari argomenti.

Vince chi ottiene il punteggio più alto, quindi chi sa rispondere al maggior numero di domande possibili.

Ho effettuato alcune partite e c’è un problema di fondo che potrebbe affossarne il successo in Italia: il primo è che le domande sono tutte in inglese e sono disponibili solo pochi secondi per rispondere, il che potrebbe inibire i giocatori.

Il secondo problema è che sono domande in incentrate molto sulla cultura americana. Per esempio per la politica si fanno domande sui presidenti americani, per la geografia le capitali degli stati americani e per il cibo molto cibo americano.

Quindi se si è poco afferrati sulla cultura degli Stati Uniti si ha un po’ di difficoltà nel dare le risposte. Per esempio in quelle sul cinema ho trovato domande su attori di cui non ho mai sentito nominare.

Il gioco migliora nel multiplayer di cui si può avviare due tipi di partite: 1-to-1 o 2-to-2. In entrambe possiamo sfidare persone online oppure persone fisicamente accanto a noi.

In questo modo si può testare la propria preparazione generale e sfidare amici e parenti. Il tutto riuscirà sicuramente per chi vive negli Stati Uniti, meno in Italia e non credo che sia in programma una localizzazione del gioco in italiano.

Altro aspetto positivo, oltre al multiplayer, è anche il fatto che Hanx101 Trivia è disponibile anche su Apple TV, quindi può diventare un bel passatempo in salotto, per fare qualche partita in compagnia.

Trovate il gioco nel catalogo di Apple Arcade, dove Apple ha ottenuto l’esclusiva per qualche tempo, poi sarà disponibile in futuro nell’App Store in generale. Il gioco pesa 768,3 MB.