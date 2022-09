Zenbook 17 Fold

Di recente abbiamo imparato un termine: phablet. È un dispositivo misto tra uno smartphone e un tablet. Ne sono un classico esempio gli smartphone pieghevoli, come il Samsung Fold: chiusi funzionano da smartphone, ma aperti da tablet.

A breve forse dovremmo impararne un altro. Un termine non ancora coniato. Qualcosa che indichi un tablet che è anche un computer portatile ma anche un computer fisso. Come lo chiamiamo? Tablesktop? Lapskotop? Ci penseremo più in avanti, ma intanto abbiamo un primo modello già in vendita: lo Zenbook 17 Fold.

Presentato all’IFA 2022, questo dispositivo è un tablet, ma anche un laptop e un computer fisso. Tutto merito dello schermo pieghevole. Un display OLED da 17,3” che può essere piegato al centro. Un FOLED (un foled OLED, quindi un OLED pieghevole). Le modalità di uso sono tre:

Tablet : un tablet da 17,3” spesso 8,7 millimetri.

: un tablet da 17,3” spesso 8,7 millimetri. Laptop : lo si piega a metà e diventa un portatile da 12,5”. Sulla metà inferiore dello schermo si appoggia una tastiera fisica.

: lo si piega a metà e diventa un portatile da 12,5”. Sulla metà inferiore dello schermo si appoggia una tastiera fisica. Desktop: posizionando lo schermo di fronte la tastiera, in verticale, diventa uno schermo desktop da 17,3”.

All’interno troviamo un processore Intel Core i7-1250U da 1,1 GHz e una scheda grafica Intel Iris Xe Graphics. La memoria RAM è da 16 GB, mentre quella di storage è di 1 TB.

Di lato troviamo anche 2 porte Thunderbolt 4 e un jack per le cuffie. Non manca una fotocamera frontale da 5 megapixel. Ovviamente di base anche speaker (con DOLBY ATMOS) e quattro microfoni per gestire videochiamate. Misura 37,85 x 28,76 x 0,87 centimetri e pesa 1,5 KG.

La batteria da 75 Wh consente fino a 9,5 ore di autonomia.

Il sistema operativo utilizzato è Windows 11 Pro.

Destinato a un pubblico aziendale, lo Zenbook 17 Fold sarà disponibile dalla fine di quest’anno. Come tutti i prodotti innovativi costa un bel po’. Per averlo bisogna pagare 3.299 euro tasse escluse.

Non sarebbe bellissimo un iMac che fa anche da MacBook e da iPad? Un misto che probabilmente in Apple non avremo mai per evitare che questo super prodotto cannibalizzi le vendite dei singoli prodotti.