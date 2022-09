iA Presenter

Vi chiamano all’improvviso per presentare la vostra idea, oppure per intervenire di fronte delle persone e non avete delle slide con voi. Che fare? Oppure semplicemente volete fare una presentazione minimale senza perdere tempo con PowerPoint. In questi casi ci viene in soccorso l’intelligenza artificiale con iA Presenter.

Il nome dovrebbe dirvi qualcosa. Sono gli stessi sviluppatori di iA Writer. Un’app storica per i sistemi operativi di Apple, che fornisce uno strumento per scrivere in Markdown. Ora gli sviluppatori si sono chiesti: e se quel testo scritto in Markdown lo dessimo in pasto all’intelligenza artificiale, chiedendole di trasformarlo in slide?

Ecco la nascita di iA Presenter. Si tratta di un software che trasforma i tag usati nella scrittura in Markdown, in comandi per impaginare le slide.

Così gli # per indicare un titolo in H1, quindi il primo titolo, si trasforma nel titolo nella nostra slide. I link delle immagini diventano le immagini impaginate, il testo scritto sono le note del presentatore (non visualizzate) e così via.

Come appare una slide creata in pochi secondi

L’intelligenza artificiale si occupa del layout automatico (che possiamo sempre cambiare) rendendo tutto responsivo. Possiamo aggiungere tabelle, blocchi di codice, formule matematiche, evidenziare il testo, barrarlo, creare elenchi e così via.

In pratica tutto ciò che serve per creare slide al volo. L’app ha anche una modalità presentazione, ma possiamo anche decidere di esportare le slide in PDF, Markdown o HTML. Al momento non c’è l’esportazione in PowerPoint o Keynote.

Alla base di tutto l’approccio c’è un pensiero di fondo, vale a dire comprendere l’importanza di approcciare alle slide come un supporto al presentatore e non a un esercizio di stile. iA Presenter non ha animazioni, effetti wow e cose del genere. Non ne ha bisogno e nessuno dovrebbero averne bisogno.

Le slide dovrebbero rappresentare uno strumento che aiuta il pubblico a seguire la storia raccontata dal presentatore. Per questo motivo la società ha anche condiviso alcuni consigli su come preparare una buona presentazione.

Consigli che prevedono di partire da un’idea, realizzare una struttura, applicare uno stile unico, fare pratica e infine presentare.

iA Presenter è utile anche per presentare durante i meeting online. Basta condividere l’app per Mac durante lo streaming e leggere dalle note del presentatore mentre le slide scorrono sotto gli occhi degli spettatori.

Al momento l’app non è stata ancora rilasciata, ma è disponibile sotto forma di beta chiusa. Quindi volendo si può chiedere di avere accesso alla beta nel loro sito. Quando il programma beta sarà chiuso, l’app sarà disponibile per Mac, iOS e iPadOS.

Aggiornamento del 06/09/22

Lo sviluppatore tiene a precisare che la grafica mostrata negli screenshot non è definitiva e può cambiare molto rispetto al prodotto finale. Inoltre al momento non è stata integrata nessuno strumento di intelligenza artificiale nel prodotto.