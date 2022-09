La prima idea del SEGA Mega Drive in edizione nostalgia, quella non originale dell’epoca, ma rivista in chiave moderna, risale al 2018. In quell’occasione l’azienda giapponese annunciò l’arrivo di un modello dalle dimensioni molto ridotte, contenete un emulatore ufficiale in grado di consentire l’avvio dei giochi arcade.

Ora, a distanza di 4 anni, arriva anche il SEGA Mega Drive Mini 2, quindi la seconda generazione della console rivista. Se la prima generazione, venduta di fatto dal 4 ottobre 2019, consentiva di avviare 42 giochi leggendari, questo nuovo modello ne contiene 60.

L’hardware è stato infatti potenziato e questo consente di avere anche i giochi della collezione Mega-CD. Inoltre ora è presente un Control Pad a 6 pulsanti.

Il nuovo dispositivo è più compatto del precedente e ora misura 120,8 x 70 x 29 mm. Si può collegare al televisore mediante il cavo HDMI ed è presente anche la porta USB.

Tra i giochi inclusi troviamo:

A After Burner Ii Alien Soldier, Atomic Runner, Bonanza Bros., Clayfighter, Crusader Of Centy, Desert Strike: Return To The Gulf, Earthworm Jim 2, Ecco The Dolphin, Ecco: The Tides Of Time, Elemental Master, Fatal Fury 2, Final Fight Cd, Gain Ground, Golden Axe II, Granada, Hellfire, Herzog Zwei, Midnight Resistance, Night Striker, Night Trap Outrun, Outrunners, Phantasy Star II, Populous, Rainbow Islands Extra, Rangerx, Ristar, Robo Aleste, Rolling Thunder 2, Sewer Shark, Shadow Dancer: The Secret Of Shinobi, Shining Force Cd, Shining Force II, Shining In The Darkness, Silpheed, Sonic 3D: Flickies’ Island, Sonic The Hedgehog Cd, Splatterhouse 2, Streets Of Rage 3, Super Hangon, Super Street Fighter II, The New Challengers, The Ninjawarriors The Ooze, The Revenge Of Shinobi, Thunder Force Iv, Toejam & Earl In Panic On Funkotron, Truxton, Vectorman 2, Viewpoint, Virtua Racing, Warsong, Yumemi Mystery Mansion.