Il risparmio energetico di watchOS 9

Chi ha un Apple Watch è sicuramente incappato nel problema della batteria che non arriva a fine serata. Soprattutto quando lo smartwatch è un po’ più datato e la batteria si deteriora. In questi casi, quindi, si vorrebbe attivare il risparmio energetico di watchOS.

Il problema è il risultato che si ottiene da quel risparmio energetico. In pratica lo smartwatch disattiva tutto, lasciando disponibile solo la funzione orologio. Per richiamarla bisogna tener premuto il pulsante laterale per qualche secondo.

Se questo sistema offre tanta autonomia in più, di fatto trasforma l’Apple Watch in un comune orologio. Cosa che cambia completamente in watchOS 9. Come la società ha infatti mostrato durante l’evento Far Out, la nuova modalità di risparmio energetico di Apple Watch adesso funziona come doveva funzionare sin dall’inizio.

Quindi non disattiva tutto il sistema, ma solo alcuni componenti per ridurre il carico sulla batteria. Nello specifico:

Lo schermo sempre attivo

Riduce l’uso dei sensori

Le notifiche arrivano più di rado

Disattiva la rilevazione dei battiti in background

Disattiva le notifiche sul cuore

Disattiva le rilevazioni dell’ossigeno nel sangue

Il risultato è un raddoppio dell’autonomia. Con una singola carica, infatti, sappiamo che l’Apple Watch arriva a 18 ore di autonomia. Con la modalità di risparmio energetico attivata queste passano a 36 ore. Quindi un giorno e mezzo di autonomia.

L’anello giallo che appare in cima allo schermo indica che il risparmio energetico è attivo

Chi ha un Apple Watch Ultra vedrà passare l’autonomia dalle 36 ore di base a ben 60 ore di autonomia. Quindi 2 giorni e mezzo.

Per attivare la nuova modalità di risparmio energetico bisogna avere watchOS 9 che sarà disponibile dal 12 settembre. Poi bisogna fare uno slide dal basso vero l’alto visualizzando la percentuale della batteria.

Premendo su quella percentuale si vedrà apparire il toggle “Risparmio energetico” per attivare questa modalità. Si può attivare il risparmio energetico anche a tempo, per esempio per 1 giorno, 2 giorni o 3 giorni. Una volta attivato apparirà un cerchio giallo in cima allo schermo, che ci indica la corretta attivazione della modalità.

Un altro aspetto molto importante è la sua disattivazione. Con il vecchio risparmio energetico, infatti, bisognava riavviare l’orologio per poterla disattivare. Con la nuova modalità, invece, basta disattivare il toggle per continuare a usare l’Apple Watch senza riavviarlo.

La nuova modalità di risparmio energetico di watchOS 9 sarà disponibile in tutti gli Apple Watch serie 4 e seguenti.