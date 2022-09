La scheda dell’Apple Watch Ultra

Apple ha appena aggiornato tutta la famiglia Apple Watch, andando a rinnovare due modelli già esistenti, aggiungendone uno nuovo. Ma vediamo le novità di quest’anno presentate all’evento Far Out di settembre.

Apple Watch serie 8

L’Apple Watch serie 8

Il nuovo Apple Watch serie 8 è praticamente identico esteticamente rispetto alla generazione precedente. Abbiamo lo schermo ampio, non piatto, con angoli arrotondati.

Anche la batteria resta la stessa, con 18 ore di autonomia. Non è previsto nessun passo avanti nelle prestazioni di velocità. Infatti Apple non ha toccato questo argomento.

Il nuovo sensore della temperatura

Di nuovo c’è un sensore per la temperatura. Come qualche indiscrezione anticipava, questo sensore al momento non prevede di rilevare la febbre o misurare costantemente la temperatura corporea.

Apple ha deciso di lavorare un altro po’ sull’algoritmo, preferendo utilizzarlo al momento per gestire l’ovulazione femminile. Questi dati, insieme al calcolo del ciclo mensile, consentono di individuare i giorni fertili. Utili per chi vuole avere un bambino.

Il sensore della temperatura è composto da due elementi: uno sul retro dell’orologio e uno sotto il display, in modo da ridurre le interferenze della temperatura ambientale.

Inoltre il termometro è anche utilizzato per registrare la qualità del sonno. Questi rileva ogni 5 secondi il cambiamento di temperatura durante la notte.

Rilevazione degli incidenti automobilistici

Se fino a oggi gli Apple Watch attivavano la chiamata ai soccorsi in caso di caduta, adesso riescono a rilevare anche gli incidenti automobilistici.

Il nuovo algoritmo utilizza i dati del barometro, dell’accelerometro e del giroscopio. In questo modo in caso di impatti frontali, impatti laterali, tamponamenti o ribaltamenti, parte una chiamata ai soccorsi.

Il barometro, il GPS e il microfono tentano di comprendere la gravità dell’incidente per fornire informazioni ai soccorsi.

La notifica attenderà 10 secondi, per dare modo all’utente di bloccarla in caso di incidenti lievi, attivando la chiamata allo scadere del conto alla rovescia.

Risparmio energetico

La società ha integrato una nuova modalità di risparmio energetico nella serie 8, che richiede watchOS 9. Questa consente di portare l’autonomia dello smartwatch a ben 36 ore di autonomia.

Il sistema disabilità i sensori e alcune funzioni, tra cui il sistema always-on, il rilevamento automatico dell’allenamento, le notifiche sulla salute e altro, lasciando attiva solo alcune funzioni di base.

Nel risparmio energetico attuale si può solo vedere l’orario attuale.

Altre piccole novità

Tra le novità “minori” troviamo:

La funzione Cellular ora supporta il roaming internazionale.

La fibrillazione atriale ora ha una sua cronologia.

L’app Bussola è stata ridisegnata per avere informazioni più approfondite.



Prezzi e disponibilità

La scheda degli Apple Watch serie 8

Gli Apple Watch serie 8 sono disponibili sempre nelle versioni da 41 mm e 45 mm. Sono quindi compatibili con i cinturini esistenti.

I colori disponibili per l’alluminio sono: galassia, mezzanotte, argento e Product(RED). Quelli in acciaio, invece, sono disponibili in: argento, grafite e oro.

I prezzi sono lievitati. Se per l’Apple Watch serie 7 bastano 439 € per il 41 mm e 469 € per il 45 mm, ora bisogna spendere ben 509 € per quello da 41 mm e 549 € per quello da 45 mm.

Le pre-vendite partono oggi e le consegne dal 16 settembre.

L’Apple Watch SE 2022

Apple Watch SE 2022

L’Apple Watch SE di ultima generazione è un serie 8 privato di alcune funzioni. Il processore, infatti, resta lo stesso del serie 8, vale a dire un S8 SiP che consente di ottenere il 20% di prestazioni in più rispetto al SE precedente.

Lo schermo però è quello del serie 6, quindi meno ampio. Non c’è il sensore di temperatura, ma in compenso c’è il supporto della rilevazione degli incidenti automobilistici.

Il retro è stato leggermente modificato rispetto al SE del 2021.

Disponibile in mezzanotte, galassia e argento, nella variante da 40 mm e 44 mm, parte da 309 € come la generazione precedente.

L’Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra

La vera novità di quest’anno è l’Apple Watch Ultra. Quello che le indiscrezioni chiamavano Apple Watch Pro.

Si tratta di un nuovo modello realizzato per gli sport estremi. Apple ha deciso di aggredire proprio quella fascia, per consentire a chi fa le maratone, arrampicate, scalate, sub, triathlon e altro, di avere uno strumento per registrare le proprie performance.

Il nuovo Apple Watch Ultra ha un quadrante da 49 mm in titanio, con copertura in vetro zaffiro. Il tutto è rinforzato per resistere agli urti, le cadute, le basse temperature, le profondità dei mari e altro. Per questo motivo la sua cassa è più spessa degli altri Apple Watch e lo schermo è piatto.

La ghiera digitale, ora con denti più grossi per essere mossi con i guanti, è protetta da una sezione che prevede anche la presenza di un pulsante programmabile, per richiamare velocemente delle funzioni.

Il quadrante più grosso consente di integrare una batteria più potente. Questa permette 36 ore di autonomia, contro le 18 dell’Apple Watch usuale. Con il risparmio energetico si arriva a 60 ore di autonomia.

La ghiera digitale dell’Apple Watch Ultra con il pulsante programmabile.

Lo schermo Retina arriva a una luminosità doppia degli altri Apple Watch: nello specifico si arriva a 2000 nits. Inoltre sono previste funzioni di altro contrasto adattabili per esempio per la lettura sott’acqua o di notte.

Gli speaker sono due per avere un audio più potente, anche perché c’è una nuova funzione sirena. I microfoni sono invece 3 per migliorare la qualità di registrazione e conversazione in ogni condizione.

I nuovi cinturini per Apple Watch Ultra: Trail Loop, Alpine Loop e Ocean Band

La società ha previsto anche tre cinturini ad hoc per chi effettua corse fuori pista, chi si arrampica e chi effettua immersioni. Rispettivamente i modelli Trail Loop, Alpine Loop e Ocean Band.

Il nuovo GPS L5, che si associa al precedente L1, offre una posizione più precisa. I miglioramenti dei sensori in generale offrono una migliore raccolta dei dati sulle performance sportive.

Gli Apple Watch Ultra sono solo in versione Cellular. Il prezzo di vendita è di ben 1009 €. La pre-vendita parte oggi e le consegne partono dal 23 settembre.

Si tratta di un prezzo sicuramente elevato, ma destinato per un pubblico di atleti professionisti. Tanto per intenderci un prodotto che concorre nella stessa fascia è il Garmin Epix che costa 899,99 €.