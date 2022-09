L’iPhone 14 smontato da iFixIt

È da qualche giorno che Apple ha iniziato le vendite dei nuovi iPhone 14. In rete iniziano già a diffondersi video di recensioni, test e molto altro. Tutto materiale che servirà a comprendere se l’acquisto vale la resa. Soprattutto alla luce dei prezzi più alti dei dispositivi.

Tra queste analisi ci sono quelle puntuali di iFixIt che vuole comprendere se ci sono migliorie in tema riparazioni. Gli iPhone 14 sono più o meno riparabili rispetto alla generazione precedente?

Arriva una buona notizia in tal senso, ma solo per gli iPhone privi di Dynamic Island. Ora il pannello sul retro del telefono si può smontare come lo schermo. Quindi si può alzare e questo rende più semplici alcuni tipi di riparazione.

Il primo elemento è ovviamente la sostituzione del pannello sul retro che prima richiedeva di scalfire tutto il vetro per liberare quell’area, per poi poter riparare.

Il pannello rimovibile dal retro dell’iPhone 14

Anche se l’iPhone 14 assomiglia molto a un 13, tanto da essere rinominato da qualcuno iPhone 13s, in realtà gli interni hanno visto una buona dose di re-ingengerizzazione interna.

Probabilmente l’assenza del vano per la SIM, visto che negli Stati Uniti è in vendita solo il modello con supporto per eSIM, ha permesso di riorganizzare gli spazi.

iFixIt ha dato un punteggio di 7 su 10 per la riparabilità del nuovo modello. Si tratta di uno dei punteggi migliori dall’iPhone 7 a oggi.

Stessa cosa non può essere detta per gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. iFixIt dichiara che nei modelli dopo non c’è stata ancora questa rivisitazione del layout dei componenti, tanto da avere dello spazio vuoto dove prima c’era il vano per le SIM card. Uno spazio vuoto che Apple non lascerà lì per molto.

È un po’ come se la società avesse deciso di iniziare a testare una nuova disposizione dei componenti con gli iPhone 14, ma avesse poi definito di procedere per gradi e lasciare stare i modelli Pro al momento.

Quindi se i 14 hanno avuto un voto di 7 su 10, i Pro hanno un voto di 6 su 10 per la riparabilità.

Probabilmente dovremo attendere gli iPhone 15 per comprendere se questo processo verso iPhone più riparabili continuerà nella giusta direzione.