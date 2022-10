One More Thing con Steve Jobs

Nel 2017 preparai un pesce d’Aprile. Pubblicai la falsa notizia dell’arrivo della voce di Steve Jobs tra quelle disponibili in Siri, in modo da parlare con l’iPhone e ottenere le risposte direttamente da Steve Jobs AI.

All’epoca sembrava assurdo. Oggi è realtà. Ovviamente Apple non c’entra nulla in questo e ne tantomeno, ahimè, avremo la voce di Steve Jobs al posto di quella di Siri. È vero però che la voce di Steve Jobs è tornata in vita grazie all’intelligenza artificiale.

Il team di Podcast.ai ha campionato la voce di Steve Jobs per ottenere un’intelligenza artificiale in grado di parlare come lui. Il risultato è sorprendente. Ho ascoltato alcuni minuti e sembra proprio la sua.

Per ottenere il risultato è stata utilizzata la tecnologia di Play.ht che si occupa di realizzare voci naturali per la lettura di testi scritti. La famosa tecnologia TTS (Text To Speech). Tecnologie utilizzate da molte aziende per ottenere assistenti digitali e dare supporto ai clienti.

Il team di Podcast.ai dichiara di aver campionato l’intera biografia scritta di Steve Jobs e tutte le registrazioni audio che hanno trovato online sull’ex CEO di Apple. Il tutto per addestrare l’AI e ottenere una voce fedele, con risposte che avrebbe dato il vero Jobs.

Il risultato è un podcast di 19 minuti circa, dove intervengono due entità: la voce in AI di Joe Rogan, celebre podcaster ancora in vita, e appunto Steve Jobs. Quindi la voce dell’AI di Rogan intervista la voce AI di Jobs.

In pratica questa intervista non è mai avvenuta nella realtà, ma solo tra intelligenze artificiali. Un risultato fantascientifico che può aprire il fronte a numerose applicazioni future.

Non per ultimo, riprendendo un vecchio progetto di Amazon, poter realizzare le intelligenze artificiali dei nostri cari deceduti, per poter immaginare di parlare con loro come se fossero ancora in vita.

Vi lascio al podcast in questione. Chi ha ascoltato Steve Jobs in alcune occasioni, come nel celebre discorso a Stanford o durante i numerosi eventi di presentazione di prodotti di Apple, vedrà quanto fa impressione la somiglianza.