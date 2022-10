Live Activities è una recente funzione introdotta negli iPhone in iOS 16.1. Si tratta di una sorta di notifica che resta in chiaro sullo schermo del telefono, nella Lock Screen, per informare l’utente delle informazioni in tempo reale.

Anzichè spingere l’utente a sbloccare il telefono e accedere all’app dedicata per leggere le info in tempo reale, Live Activities offre queste informazioni automaticamente nella Lock Screen. Ovviamente se lo sviluppatore lo ha previsto.

L’utilità è molto elevata. Basti pensare alle app per il delivery del cibo, quelle per i taxi, i viaggi in treno e i voli aerei. A proposito di questi ultimi, vi segnalo Flighty che è una delle app che ha integrato Live Activities in tempi brevi.

Flighty consente di ricevere informazioni sui voli aerei. Basta aggiungerli per ricevere le informazioni in tempo reale a partire da 3 ore prima della partenza.

L’area di Live Activities offre informazioni come il gate di partenza, gli orari, i possibili ritardi e altro. L’app di per se integra informazioni come le statistiche dei ritardi di quel volo, le info sul modello di aereo, i tempi di arrivo medio dei taxi agli aeroporti e così via.

Flighty supporta anche la Dynamic Island degli iPhone 14 Pro e Pro Max, la sincronizzazione con il calendario, l’integrazione di TripIt, la condivisione delle informazioni sui propri voli con colleghi o familiari, le info meteo e molto altro.

L’app pesa 87,8 MB e si scarica gratuitamente nell’App Store. Alcune funzioni sono accessibili con un abbonamento Pro che costa 6,49 € al mese o 49,99 € l’anno. Esiste anche un abbonamento a vita per 299,99 €.