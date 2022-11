StoryShots

Ci sono tanti generi di libri che potrebbero fare al vostro caso. Dai romanzi, alle inchieste, fino alla saggistica. Questi ultimi mi hanno sempre interessato perché insegnano sempre qualcosa.

Titoli come Pensieri Lenti e Veloci, La spinta gentile o Rumore, aiutano ad aprire la mente e comprendere molte cose di come va il mondo, sul come migliorare se stessi, su come ragionare un gradino sopra il ragionamento medio delle persone.

C’è un solo problema a tutto questo: bisogna comprare i libri e poi bisogna soprattutto leggerli. Molte persone non hanno tempo per farlo, non riescono a ritagliarselo o semplicemente non vogliono stare lì mesi a leggere un singolo libro.

Come risolvere? Oggi vi consiglio un’app molto interessante che si chiama StoryShots. Quello che fa quest’app è riassumere i libri più importanti e consentirvi di conoscerli non in ore e ore di lettura, ma in circa mezz’ora. Quindi andrete a leggere i concetti più importanti, saltando i giri di parole che spesso troviamo nei libri per fare volume.

L’app integra nel suo catalogo i riassunti di altre 400 libri. Questi sono di base in inglese, ma si possono anche leggere in italiano grazie alle versioni tradotte.

Per le versioni in inglese ci sono anche:

Gli audiolibri

I video illustrati degli audiolibri

Eventuali materiali di supporto, come infografiche e tabelle

La possibilità di scaricarvi il PDF del riassunto

Poter inviare il PDF del riassunto al vostro Kindle

E molto altro. Quest’app risulta molto utile quando vorremo conoscere il contenuto di un libro ma nello stesso tempo sappiamo che non lo compreremo o leggeremo per intero.

StoryShots pesa 91 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. L’abbonamento costa 3,49 € al mese, 27,99 € all’anno o 109,99 € a vita.

A proposito dell’abbonamento a vita. In questa pagina per un periodo di tempo limitato c’è una promozione. Potrete comprare l’abbonamento a vita per appena 39,99 $. Nella stessa pagina c’è anche la promozione per 2 abbonamenti a vita per 59,99 $. Utile per dividerlo a metà con un amico.