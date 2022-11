L’app Rectagle

Per questioni di lavoro sono “costretto” a usare Windows. Non utilizzavo questo sistema operativo dal 2004, quando ho aperto questo sito passando a Mac. Erano gli anni di Windows Vista, quindi fu un abbandono senza traumi.

A oggi mi chiedo come sia possibile gestire il CTRL + C e CTRL + V per il copia e incolla, avendo quel pulsante così lontano dal pollice della mano sinistra, quando nei Mac c’è un ben più vicino CMD che lo lascia fare senza disarticolare le dita come nell’esorcista.

Ma al di là di queste tante stranezze, devo ammettere che c’è una funzione che è più comoda in Windows che nei Mac e sto parlando dell’ingrandimento della finestra trascinandola sul lato alto dello schermo.

Come ingrandire una finestra nei Mac spostandola verso l’alto

Nei Mac si può fare un doppio clic sul lato alto della finestra per ingrandirla nelle dimensioni “ideali” alla grandezza del contenuto della finestra, ma non diventa a pieno schermo.

Se si preme sul pulsantino verde in alto a sinistra della finestra, questa diventerà a pieno schermo, nascondendo anche il Dock e tutte le altre finestre. Una soluzione per me non ideale, anche perché nel MacBook non utilizzo mai la modalità a pieno schermo intesa in quel modo.

Come fare, quindi, per replicare l’effetto presente in Windows? Quello dove basta trascinare la finestre verso l’alto, nel caso di macOS verso la menubar, per ingrandirla?

La soluzione si trova in alcune app di terzi che sono complementari, quindi potete decidere di sceglierne una o l’altra perché più o meno fanno le stesse cose.

Rectangle

Quest’app permette di modificare la posizione delle finestre con le scorciatoie di tastiera. Quindi se vi serve una finestra nell’esatta metà sinistra o destra dello schermo, per posizionarne un’altra nella metà opposta, potrete farlo rapidamente.

Di base Rectagle integra la funzione di ingrandimento della finestra se spostata in alto verso la menubar. Quindi si può imitare quello che accade in Windows.

L’app è gratuita e si scarica dal sito dello sviluppatore. Lo stesso sviluppatore ha anche creato una versione Pro che costa 9,99 € per integrare molte funzioni e scorciatoie in più. Quest’ultima è ideale per chi usa da molto la versione base e non è pienamente soddisfatto, cercando qualcosa di più articolato.

Magnet

Magnet è un’alternativa a Rectangle. Funziona più o meno nello stesso modo. Cambiano le scorciatoie di tastiera, ma quelle si possono comunque personalizzare.

L’app permette di posizionare le finestre in ogni sezione dello schermo e funziona fino a 6 schermi esterni.

Trovate Magnet nell’App Store dove è in vendita per 3,49 €.