OpenAI

Avete presente quando fate delle domande a Siri e vi risponde in modo vago, oppure addirittura non vi risponde coerentemente con la domanda o, peggio, vi dà un elenco di siti privi di utilità? Possiamo risolvere uno shortcut collegato alle API di OpenAI.

OpenAI è un progetto open source gestito da una o no profit: la OpenAI LP. Questa associazione è finanziata da aziende come Microsoft e Khosla Ventures e mira a creare un’intelligenza artificiale avanzata. Vi dico già da adesso che funziona e in maniera superlativamente impressionante.

In questi giorni probabilmente avrete sentito parlare del progetto ChatGPT di OpenAI. Si tratta di una sorta di chat bot avanzato che risponde in maniera nettamente superiore a Siri. Ebbene questo shortcut, chiamato SiriGTP, rimanda esattamente a ChatGPT ma lo si può usare senza dover accedere al sito di OpenAI. Lo si usa direttamente dal proprio iPhone o Apple Watch.

Per farlo dovrete fare due cose. La prima è scaricare lo shortcut da questo link. Una volta aperto aggiungetelo all’app Comandi di Apple. Dopodiché dovrete integrare le API di OpenAI per farlo funzionare.

Quindi andate nel sito di OpenAI e registratevi come account Personal. Probabilmente vi chiederà dati come il numero di telefono. Serve solo a evitare che vengano aperti account a raffica senza collegarli a utenti reali.

Una volta registrati, ovviamente gratuitamente, andate sul vostro account Personal in alto a destra e scegliete View API Keys.

View API keys

In quella pagina premete su “create a new secret key”. Verrà generato un lungo codice alfa numerico. Copiate quel codice.

Ora andate nello shortcut creato e premete sul cerchio con i tre pallini in alto a destra dello shortcut per aprire le sue impostazioni.

Incolla qui il codice alfanumerico delle API di OpenAI

Nel campo testo bisogna incollare il codice alfanumerico generato nella sezione API di OpenAI. Ora il gioco è fatto.

Potrete fargli qualsiasi domanda, sia dall’iPhone che dall’Apple Watch, ma ovviamente funziona anche negli iPad e Mac. In un confronto con Siri è nettamente superiore. Facciamo alcuni esempi.

Se chiedo a Siri:

Quanta acqua c’è nel Mediterraneo?

La sua risposta sarà un link a Wikipedia. Quindi una non risposta. Se chiedo la stessa cosa a SiriGTP la risposta invece è:

Circa 3,6 milioni di chilometri cubi di acqua.

Possiamo anche fare domande molto difficili. Un altro esempio questa volta non numerico. Se chiedo a Siri:

Chi vincerà lo scudetto di calcio quest’anno?

Questi mi risponderà che non conosce i pronostici della partita. SiriGTP, invece, risponde con:

È ancora troppo presto per dirlo.

Possiamo anche fare domande dove bisogna avere un punto di vista soggettivo. Per esempio se chiedo:

Qual è il migliore libro mai scritto?

Siri mi risponde con un elenco di link, mentre SiriGTP dice:

Non esiste un “migliore libro” prescelto a livello universale in quanto la scelta dipenderà dei gusti e dalle preferenze del lettore. Alcune tra le più grandi opere della letteratura mondiale includono Moby Dick di Herman Melville, il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, 1984 di George Orwell, Guerra e Pace di Lev Tolstoj, Cuore di Tenebra di Joseph Conrad, Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen e Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain.

Se chiedo:

In che modo terminerà il conflitto in Ucraina?

Siri mi dà il classico elenco di siti web, mentre SiriGTP mi dice:

Dal punto di vista diplomatico, l’Ucraina ha un forte sostegno internazionale, che comprende le Nazioni Unite, Unione Europea, gli Stati Uniti e altri paesi. Se queste parti riuscissero a raggiungere un accordo di pace, forse alla fine il conflitto sarebbe risolto.

Lo script non è sempre preciso e a volte le API danno errore, probabilmente perché il sistema di apprendimento e il chat bot è ancora in fase beta.

In linea generale le risposte sono sempre molto ben strutturate e soprattutto risponde in modo più precisa rispetto a Siri. In pratica SiriGTP è un Siri che funziona bene.

Insomma, SiriGTP è un modo semplice e veloce per aumentare la nostra produttività e interagire in modo più efficace con l’intelligenza artificiale di OpenAI. È uno strumento unico per interagire con la tecnologia in maniera più intuitiva e intelligente. Non vedo l’ora di vedere cosa succederà nei prossimi mesi!