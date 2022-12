Apple Music Sing

Erano gli anni ‘90 e Fiorello portava il fenomeno del karaoke giapponese nelle piazze. Alle persone piaceva. Nacquero così le serate karaoke, dove le persone potevano sfogarsi dopo una dura settimana di lavoro, mettendosi in gioco o ascoltando gli altri.

Il karaoke è sempre stato uno dei momenti ludici più semplici da organizzare. Basta una base musicale, del testo che scorre su un televisore e un pubblico. Ora tutto questo lo si può organizzare ovunque: dal proprio salotto fino alle piazze. Basta avere un iPhone, un iPad o un’Apple TV.

Apple, infatti, ha annunciato l’arrivo della funzionalità Apple Music Sing per tutti gli abbonati ad Apple Music. Questa modalità sarà integrata nei sistemi operativi della Mela per la fine di questo mese, in modo da organizzare i karaoke nelle cene delle festività.

L’opzione permette di gestire 4 modalità:

Voce regolabile : si può cantare insieme al proprio artista preferito mostrando il testo del brano sullo schermo, seguendolo con la voce.

: si può cantare insieme al proprio artista preferito mostrando il testo del brano sullo schermo, seguendolo con la voce. Testo in real-time : la voce dell’artista non c’è, ma c’è la base musicale e il testo che scorre animando la parte di brano cantata in quel momento.

: la voce dell’artista non c’è, ma c’è la base musicale e il testo che scorre animando la parte di brano cantata in quel momento. Voce in sottofondo : il testo si anima indipendentemente dalla voce dell’utente. Quindi a differenza dell’opzione real-time qui l’animazione proseguirà senza prendere in considerazione cosa sta cantando l’utente in quel momento. Sarà lui a dover seguire il testo.

: il testo si anima indipendentemente dalla voce dell’utente. Quindi a differenza dell’opzione real-time qui l’animazione proseguirà senza prendere in considerazione cosa sta cantando l’utente in quel momento. Sarà lui a dover seguire il testo. Duetti: se nel brano ci sono due artisti che cantano insieme, si animeranno le parti di entrambi in modo diverso, per dare occasione di comprendere quando canta l’uno e quando l’altro.

Apple Music Sing molto probabilmente non sarà disponibile su tutti i brani disponibili in catalogo. Apple comunque fornirà 50 playlist diverse per avere subito degli elenchi di brani pronti per il karaoke, suddivisi per categorie.

Attenzione anche ai dispositivi compatibili. Per qualche strana ragione, molto probabilmente puramente commerciale, Apple Music Sing sarà disponibile solo dagli iPhone 11 e seguenti, gli iPad Pro dalla terza generazione in su e nelle Apple TV 4K, vale a dire il recente modello di Apple TV.