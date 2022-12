forScore, l’app per avere sempre i propri spartiti musicali con se

forScore permette di digitalizzare gli spartiti musicali

La mia comprensione dello spartito musicale si è fermato alle sette note sul pentagramma, i tempi, la chiave di violino e le pause. Mi sono perso dalle note concatenate in poi, compresa la capacità di leggere velocemente il pentagramma.

Fortunatamente c’è chi ne sa più di me e sa utilizzare il pentagramma quotidianamente. Spesso in voluminosi libri o fogli volanti. Tutte cose che si possono digitalizzare. In uno spirito di movimento paperless, si può usare l’app forScore per iPad.

Si tratta di una delle app più complete per digitalizzare e portare con se i fogli musicali. Non si tratta di un visualizzatore di PDF o cose del genere, ma un vero e proprio pentagramma che si può modificare e annotare usando l’Apple Pencil.

forScore funziona anche nei Mac e iPhone. Grazie alla funzione doppio display si può leggere il pentagramma dall’iPad e usare strumenti dall’iPhone, per esempio il metronomo.

Sul pentagramma si possono aggiungere annotazioni, lavorare con altri musicisti in possesso della stessa app, applicare segnalibri e ovviamente sincronizzare tutto grazie a iCloud, in modo da non perdere documenti.

L’app supporta le pedaliere esterne, come l’AirTurn collegata via bluetooth all’iPad. In questo modo si può cambiare pagina con i piedi, senza occupare le mani mentre si suona lo strumento musicale.

Non mancano tutta una serie di strumenti come il rearrange delle note, i template, gli shortcut e molto altro. L’app è molto flessibile e completa.

In conclusione, forScore è una app completa e flessibile per digitalizzare e portare sempre con sé i fogli musicali. Con forScore è possibile modificare e annotare i pentagrammi usando l’Apple Pencil e lavorare insieme ad altri musicisti che hanno la stessa app. Inoltre, l’app supporta le pedaliere esterne e offre numerosi strumenti e funzionalità per aiutare i musicisti nella loro pratica quotidiana.

forScore pesa 19,2 MB e si scarica per 23,99 € dall’App Store.