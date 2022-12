La sfida della creazione di avatar tra Remini e Lensa

Tutto è iniziato con progetti come OpenAI e simili. Algoritmi che finalmente sono riusciti a dare forma all’uso dell’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana. Tecnologia che per troppo tempo è rimasta sospesa in un limbo di incomprensione, in quanto le persone non riuscivano a capire concretamente a cosa servisse.

Con progetti, tipo DALL-E o MidJourney, si può scrivere un testo e ricevere delle immagini completamente nuovo, create dall’AI e quindi prive di diritti d’autore. Tanto che molti produttori di servizi, come Canva, stanno integrando queste tecnologie per consentire ai loro clienti di generare le immagini di cui hanno bisogno, senza temere per le royalties.

Il trend recente, però, vede la rielaborazione del proprio avatar per ottenere un risultato nuovo, visto con gli occhi degli algoritmi. Soluzioni di qualità, che stanno generando anche un certo grado di viralità grazie a TikTok.

Se si è abbastanza smanettoni si può utilizzare direttamente il servizio di AI di riferimento. Basta imparare i comandi giusti, usare la combinazione ideale di parole e far elaborare il tutto. Se invece non volete perdere tempo a registrarvi a queste piattaforme, testare i comandi e giocarci fino a ottenere un risultato ideale, potete usare delle app che fanno tutto questo per voi.

Segno che l’esperienza utente, a parità di tecnologia, può generare un discreto giro di affari. Basta dare alle persone la via più semplice e priva di ostacoli, generando un valore che si è disposti a remunerare.

Lensa per creare avatar con l’AI

Una delle prime è stata Lensa che per un po’ ho utilizzato per il sistema AI in grado di migliorare le foto. La nuova funzione Magic Avatars serve proprio a generare degli avatar elaborati dall’intelligenza artificiale, partendo da 10 a 20 selfie personali, che poi l’algoritmo elaborerà a modo suo, applicato diversi stili.

Per far funzionare il sistema bisogna usare selfie dove siamo ben visibili, senza occhiali, non con altre persone o animali e sono vietati i nudi, altrimenti l’algoritmo inizia a proporre scene di nudo agli utenti.

Dopo circa 30 minuti di elaborazione si otterranno un certo numero di avatar. Da 50 fino a 200 avatar, in base al pacchetto che si acquista.

Lensa, infatti, richiede di acquistare i singoli pacchetti di avatar. Si va dai 6,99 € per quello da 50 avatar, fino a 14,99 € per quello da 200 avatar.

Il risultato è misto. Io ho provato un po’ tutti i pacchetti, anche perché prima che diventassero virali costavano meno, e devo ammettere che il risultato è di tutto rispetto. A parte qualche immagine che può essere scartata perché poco somigliante o affetta da artefatti, molti avatar si salvano e sono anche molto belli. Pronti per essere utilizzati quando ci si iscrive a qualche servizio.

Remini

Leggermente diverso è Remini dell’italiana Bending Spoons. Quest’app è un’alternativa a Lensa, anche perché nasce con lo stesso intento di migliorare le immagini grazie all’AI. Proprio come la concorrente, di recente ha introdotto la funzione di ottenere avatar partendo da 8 a 10 selfie personali.

A differenza di Lensa, Remini non funziona a pacchetti. Se usate un abbonamento mensile o annuale, ma anche il periodo di prova gratuito di 7 giorni, potrete usare la funzione di generazione degli avatar.

La cosa positiva è che su Remini la potrete usare tutte le volte che volete. Ogni volta che date in pasto i selfie all’algoritmo, questi genererà 50 avatar diversi. Il pacchetto sarà conservato sui server dell’azienda per 7 giorni, poi verrà cancellato. Inoltre ogni volta che genererete 50 avatar, i 50 precedenti saranno cancellati.

Il risultato, devo ammettere, non è all’altezza di quello di Lensa. Le immagini su Lensa sembrano meglio definite, quasi quanto una foto. Su Remini, invece il risultato è grossolano, più artistico. Non è preciso come la concorrente. A suo vantaggio, però, sta proprio il fatto che si possono generare infinti pacchetti di avatar senza dover comprare ciascun pacchetto. Basta pagare l’abbonamento.

Di sicuro è molto positivo il fatto che stiano nascendo alternative a Lensa. È anche vero che se genererete 200 avatar ne avrete di sicuro abbastanza per diversi anni, per cambiarli ogni volta. I risultati sembrano impensabili appena 6 mesi fa, segno che questa tecnologia stia correndo veloce.

Riassumendo

In conclusione, i servizi di intelligenza artificiale come Remini e Lensa stanno diventando sempre più popolari per la loro capacità di generare avatar di alta qualità. Queste soluzioni offrono agli utenti un modo facile e veloce per creare avatar personalizzati, senza dover imparare i comandi complessi delle piattaforme di AI. Nonostante il prezzo di acquisto dei pacchetti di avatar, molti utenti sono disposti a pagare per il valore che queste soluzioni offrono.