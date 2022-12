Spirited su AppleTV+

Spirited è il film di Natale 2022 su Apple TV+. In realtà il progetto di questo film è partito tanto tempo fa, nel 2019. L’idea fu prodotta dalla Two Grown Men e Apple ne ottenne i diritti dopo un’asta molto competitiva.

Successivamente la società mise sul piatto 75 milioni di dollari e confermò alcuni attori di successo per dare lustro alla pellicola, come Will Farrell e Ryan Raynolds, ma troviamo anche Octavia Spencer. Un mix per ottenere un film di Natale del genere Musical.

Le riprese iniziarono nel luglio del 2021 e terminarono 4 mesi dopo. Per questo sia Ferrell che Raynolds hanno ottenuto un compenso da 20 milioni di $ ciascuno. Il film uscì in anteprima l’11 novembre in alcune sale selezionate, per poi arrivare nella piattaforma di Apple il 18 novembre.

La trama di Spirited

Il film è un musical di Natale basato sulla classica novella “A Christmas Carol” o “Canto di Natale” come la conosciamo da noi. Scritta nel 1843 da Charles Dickens, la storia ha visto numerosi adattamenti. Tra questi il più famoso per me è il Canto di Natale della Disney: Mickey’s Christmas Carol del 1983.

Ci troviamo di fronte, quindi, alla persona dal cuore arido di turno, visitata dal fantasma del passato, quello del presente e quello del futuro. Nella speranza che il viaggio simil-dantesco, possa aiutare ad aprire gli occhi ed essere più buoni.

Nello specifico in Spirited troviamo una versione evoluta del racconto classico. Infatti dietro la gestione dei fantasmi c’è una vera e propria organizzazione di persone passate nell’aldilà che si impegnano per salvare l’anima persa di una persona specifica ogni anno.

Loren Woods, Will Ferrell, Patrick Page, Sunita Mani e a “Ghost PA” in “Spirited – Magia di Natale”

Questo team lavora un anno intero raccogliendo le informazioni sulla vita del prescelto o prescelta, per poi arrivare al giorno di Natale con la visita dei tre fantasmi. Se la conversione al bene ha successo, il tutto termina con una grande festa e canzoni.

La cosa interessante è che lo spirito del presente è l’attore Will Ferrell che nel film impersonifica Ebelize Scrooge, proprio l’avaro e arido del racconto originale di Dickens. Spirited è quindi un racconto post avvenimenti del Canto di Natale.

Scrooge è stato assoldato per 200 anni dagli spiriti del Natale per redimersi dopo tanta aridità. Quindi da allora si dedica ad aiutare gli spiriti per salvare gli altri.

Giunto il tempo di andare in pensione, vale a dire di reincarnarsi e rivivere una vita piena, Ebelize vuole chiudere la sua missione in bellezza e sceglie Clint Briggs (l’attore Ryan Reynolds). Clint è un brillante consulente aziendale che ha come compito creare zizzania con la comunicazione. È una sorta di hater per professione. Potremmo considerarlo un lobbista.

Ryan Reynolds e Will Ferrell in “Spirited – Magia di Natale”

Viene pagato profumatamente per fare gli interessi dei suoi clienti e lo fa facendo circolare fake news, video compromettenti, pratiche comunicative senza scrupoli. Il suo operato porta gli interessi dei suoi clienti, ma crea anche tanto dolore a chi ne viene colpito. Per questo Ebelize decide di occuparsi di questo caso molto difficile e tentare di redimerlo.

Purtroppo, tra una canzone e l’altra, presto lo spirito del presente scopre che l’impresa non è tanto semplice. Il magnetismo di Clint, il suo savoir-faire, il suo carisma, sono contagiosi e presto Ebelize viene travolto da Clint, spingendolo ad applicare metodi non convenzionali per uno spirito natalizio.

Le mie impressioni su Spirited

Il film è un musical e questo è un filtro per il target di pubblico. Personalmente non ho mai amato i musical, anche se tra i miei film preferiti ci sono proprio dei musical. Vedere Spirited significa dover affrontare un certo numero di canzoni, che ovviamente Apple ha raccolto anche in un album su Apple Music.

Sono almeno 11 le performance dove i vari attori si esibiscono in balli e canti, circondati da un gruppo di ballerini professionisti vestiti da attori per l’occasione.

Octavia Spencer in “Spirited – Magia di Natale”

Il film è ben fatto e la qualità elevata. C’è anche una certa dose di ironia che male non fa e non stanca. L’idea di raccontare Canto di Natale come un seguito dell’avvenimento originario è molto carina.

Peccato per tutte quelle canzoni. Guardare un Musical se non si è predisposti o non si ama il genere è una sorta di penitenza. A ogni canzone ci viene da dire “ma ora cantano di nuovo?” Un mood che auto-ironicamente troviamo anche nel film stesso, dove a volte l’attore di turno dice “oh no ora cantano di nuovo”.

L’accoglienza di Spirited

Secondo Deadline, Spirited è il film che ha raccolto il maggior numero di streaming in tutti i natali di AppleTV+. Bisogna anche considerare che Natale dopo Natale aumentano anche il numero di abbonati al servizio, quindi un po’ c’è da aspettarselo.

Su Rotten Tomatoes il film ha ottenuto il 69% di preferenze. Come dire: bene, ma non proprio benissimo.

Se volete vederlo, trovate Spirited su AppleTV+ compreso nell’abbonamento.

