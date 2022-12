L’opzione per sistemare i contenuti di Apple TV+

Sono un fan dei contenuti di AppleTV+. Il servizio di streaming di Apple offre contenuti di qualità e, a differenza di qualche anno fa, ha molti contenuti e tanti li ho anche recensiti in una classifica personale.

Quando accedete a una nuova serie TV originale di Apple, o uno dei suoi film, vi sarà capitato di vedere partire il contenuto in lingua originale. Quindi quasi sempre in inglese. Nonostante tutta l’app sia in italiano e anche il sistema operativo sia in lingua italiana.

Come mai accade? Un bug? Per carità, la lingua originaria è sempre utile per ripetere una lingua straniera e, quindi, quasi sempre ripetere un po’ di inglese. Ma non so voi. Nei momenti in cui guardo una serie TV corrisponde sempre a fine serata, quando sono esausto e non voglio riflettere più di tanto. Voglio solo rilassarmi di fronte una serie TV.

Quindi non mi va tanto di effettuare lo sforzo mentale di ascoltare un audio in lingua straniera. Non essendo una lingua a me congeniale richiede, in quel momento, uno sforzo mentale che non mi sento di investire.

Come risolvere quindi per far partire i contenuti in lingua italiana ogni volta, senza stare lì a cambiare la lingua nelle impostazioni del contenuto? Basta cambiare un’impostazione.

Da qualsiasi sistema operativo utilizziate per vedere il contenuto, da iOS a tvOS, bisogna andare nelle impostazioni dell’app TV (o impostazioni dell’Apple TV se utilizzate la scatoletta nera) e individuare la voce audio.

Qui, molto probabilmente, vedrete che l’impostazione della lingua è in “automatica”. Potremmo cadere nel tranello di pensare che significhi automaticamente in italiano, ma non è così. A quanto pare Apple la interpreta come automaticamente in lingua originale.

Quindi cambiate quella voce in “Italiano”. Fatelo su tutti i dispositivi con i quali vedete i contenuti di AppleTV+ perché l’opzione non si sincronizza in automatico.

Ora avete risolto. La prossima volta il contenuto partirà automaticamente in italiano.

Ricapitolando, AppleTV+ offre contenuti di qualità, ma spesso si avvia in lingua straniera. Per risolvere questo problema, è possibile modificare la lingua nelle impostazioni dell’app TV o del Apple TV in “Italiano”. Applicate questo cambiamento su tutti i dispositivi che utilizzate per vedere i contenuti di AppleTV+. Ciò garantirà che tutti i contenuti partano automaticamente in italiano.