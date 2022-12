L’aggiornamento nell’app Casa

Una delle parole chiavi del 2022 e che diventeranno ancora più importanti nel 2023 è interoperabilità. Questa parola così difficile da pronunciare non significa compatibilità dei dispositivi, ma che sostituendo un dispositivo con un altro in un ecosistema, tutto funziona esattamente come prima.

Nella domotica l’interoperabilità pare sarà garantita dal protocollo Matter. Un sistema non solo adottato da Google, Amazon, Microsoft e altre aziende, ma anche da Apple che fortunatamente, in questo caso, ha deciso di aprire HomeKit. Anche perché, bisogna dircelo, questo protocollo non si stava diffondendo come sperato.

Per lavorare all’interoperabilità del 2023 per la domotica, quindi, c’è bisogno di mettere mano al motore dell’ecosistema della Mela. Per farlo bisogna fare un aggiornamento che sostanzialmente è nascosto. È infatti un aggiornamento opzionale che Apple al momento non sta spingendo attivamente.

Per aggiornare HomeKit alla nuova architettura, annunciata alla WWDC 2022, bisogna munirsi di iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1 o tvOS 16.2. Una volta aggiornati i dispositivi agli ultimi sistemi operativi, fate come segue:

Aprite l’app Casa. Fate tap sull’icona con i tre pallini in alto a destra. Andate in “Impostazioni abitazione” Qui troverete la voce “Aggiornamento software”

Ma a cosa serve l’aggiornamento? La società dichiara che migliora la stabilità e la velocità del sistema.

In altre parole ci saranno molto meno errori di ingaggio dei dispositivi domotici, tempi migliori di risposta e un’architettura pronta per scalare all’arrivo dei tanti dispositivi che saranno aggiunti al sistema grazie a Matter.

L’integrazione è già iniziata. Google ha integrato Matter in alcuni Google Home, Eve l’ha integrato in alcuni dispositivi, Amazon lo farà agli inizi del 2023 e molti altri seguiranno a breve.

Inoltre, grazie a un sistema di sicurezza basato sulla crittografia e sulla privacy, non c’è bisogno di preoccuparsi della condivisione dei dati tra i vari dispositivi. Apple ha reso HomeKit uno dei sistemi di domotica più sicuri sul mercato.

In sintesi, l’aggiornamento a HomeKit alla nuova architettura di Matter presenta una gamma di funzionalità migliorate, tra cui un’interoperabilità più sicura e ancora più conveniente, la possibilità di connettere dispositivi da piattaforme diverse e un sistema di sicurezza basato sulla crittografia per prevenire la condivisione non autorizzata dei dati.