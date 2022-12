Alcuni avatar generati da Astria

Qualche giorno fa vi ho parlato della sfida tra due app di generazione di avatar AI: l’italiana Remini e l’americana Lensa. Le persone si sono divise su quale fosse migliore.

Oggi voglio parlarvi di un altro fattore: quello dei costi. Queste app di generazione di avatar rielaborati dall’intelligenza artificiale stanno nascendo come funghi. Spinti dal successo di Lensa, che spopola grazie alla viralità sui social network, ormai nascono app quotidianamente. Ma perché?

La risposta è semplice. Alla base ci sono tecnologie a buon mercato, fornite spesso da sistemi di addestramento delle immagini. Basta integrare le API di questi sistemi nelle app, pagare fee molto basse, per poi rivendere la generazione di Avatar AI a prezzi decuplicati.

Per intenderci per generare 200 avatar in Lensa si pagano 14,99 € una tantum, ma ci sono anche app che richiedono pagamenti di abbonamenti che vanno da 5,99 € a 12,99 € a settimana. Quindi si comprende come macinare margini sia semplice e veloce. Ma se non volessimo pagare tutti questi soldi?

Su LinkedIn l’amico Vincos mi ha suggerito di provare Astria. Non si tratta di un’app, ma di un sito. Qui troviamo un’intelligenza artificiale che gestisce il classico text-to-picture, quindi far apparire immagini digitando del testo. La parte che ci interessa si chiama Finetune.

Pagando 5 $ si ottiene l’accesso pressoché infinito all’elaborazione di un gruppo di immagini. Nel nostro caso potremo caricare dai 10 ai 20 selfie per poi usare il prompt di comando nel sito, vale a dire la casella dove scrivere testo, in modo da ottenere le elaborazioni.

Dando fino a 20 selfie al sistema di apprendimento, consente all’AI di generare un gruppo di avatar. A ogni turno ne sono generati 8 diversi, che diventano 4 se inseriamo l’opzione 4K nel menu Advanced.

Il prompt di comandi di Astria

Ma quali comandi scrivere per ottenere dei risultati? In realtà sta a voi sperimentare. A ogni elaborazione ricevete i vostri 8 avatar e poi decidete quali comandi modificare. La società segnala anche il sito Lexica.art dove gli utenti condividono i risultati e i comandi usati per arrivarci, in modo da trarne ispirazione.

Vi segnalo alcuni prompt di comandi che mi hanno portato a risultati accettabili. Dove “sks man” è un comando obbligatorio perché sono uomo.

Sks man, hyperdetailed, digital art, wallpaper, trending on artstation, cinematic composition, dramatic lighting, hyper detailed, 8 k, masterpiece, trending on artstation.

Sks man, artstation, beautiful, cinematic lighting, highly detailed, concept art - n 4.

Sks man, hyperdetailed, digital art, wallpaper, trending on artstation, cinematic composition, dramatic lighting, hyper detailed, fantasy, masterpiece, trending on artstation.

Sks man, artgerm, fantasy, detailed portrait, vibrant color, art painting, artstation.

Sks man, artgerm, fantasy, detailed portrait, vibrant color.

hyperdetailed, cryengine, trending on artstation, wizard, digital art, sks man.

Prova dopo prova vi troverete a ottenere centinaia di avatar. Scegliete i più belli e salvateli nel rullino dell’iPhone o in una cartella.

La cosa positiva è potrete andare a lungo nella generazione di avatar, quindi potrete crearne senza dover pagare la quota a Lensa oppure pagare un abbonamento nelle app.

In conclusione, usare Astria avrà un costo molto basso, ma sarà necessario un po’ di tempo per capire come funziona. Si può anche sperimentare e trarre spunto dai risultati raggiunti dagli altri utenti su Lexica.art.

Tuttavia, quando si tratta di avere risultati con un’esperienza utente semplice, potrebbe essere meglio affidarsi a soluzioni come Lensa o Remini. Ma, se si ha solo bisogno di generare un buon numero di avatar AI a basso costo, Astria sarà la scelta ideale.