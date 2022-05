Ormai è più di un anno che recensisco serie TV presenti nel servizio di streaming di Apple. Questo mi permette di abbozzare la prima edizione della classifica delle migliori serie su Apple TV+.

Per la pubblicazione di una recensione seguo due principi al momento: il primo prevede di raccontare solo della prima stagione e lasciare da parte quelle successive, questo perché preferisco far scoprire serie nuove e non rimanere sulle stesse; il secondo principio prevede di vedere tutte le puntate prima di scrivere una recensione e non le prime due o tre come fanno altri siti.

Quindi ecco la mia attuale classifica delle migliori serie. Considerate che si tratta di miei gusti personali e quindi potreste non essere d’accordo. Inoltre la classifica è destinata a cambiare nel tempo, in base alle nuove serie in arrivo.

1. Scissione ( recensione )

Scissione su Apple TV+

Uno dei diamanti nel catalogo di Apple. Scissione, prodotto e diretto da Ben Stiller, racconta la storia di Mark Scout (l’attore Adam Scott) presso le Lumon Industries: una società che ha inventato la scissione tra vita privata e vita personale.

In pratica i dipendenti possono decidere di limitare i ricordi in merito al lavoro e ricordarli solo sul luogo di lavoro, mentre quelli della vita privata sono ricordati solo fuori dall’ufficio. Questo genera un gioco di parallelismi tra i vari personaggi della serie, con alla base il mistero delle Lumon Industries.

Ottima serie, da non perdere. Soprattutto se vi piacciono i misteri e gli ambienti vintage degli anni ’70.

2. Ted Lasso ( recensione )

Ted Lasso su Apple TV+

Inizialmente ho snobbato Ted Lasso perché pensavo fosse una serie sul calcio inglese. Invece ho scoperto che il calcio fa solo da sfondo.

Serie pluri-premiata, racconta le vicende di Ted Lasso, allenatore della squadra AFC Richmond. Grazie alla sua leadership e al suo ottimismo, Ted riesce a portare la squadra a livelli superiori.

Assolutamente da vedere.

3. For All Mankind ( recensione )

For All Mankind: Time Capusle

Tema viaggi nello spazio e missione Apollo, solo che in questo caso siamo in un universo parallelo dove i russi vanno sulla Luna prima degli americani, cambiando completamente le sorti dell’umanità.

La Guerra Fredda inizia a combattersi nello spazio, con una corsa agli armamenti spaziali.

La serie è molto appassionante. Carina nella prima stagione, decolla letteralmente dalla seconda. Da non perdere se vi piacciono i viaggi stellari.

4. Servant ( recensione )

La famiglia Turner viene colpita da un lutto. Dorothy Turner, una reporter del canale 8 News, dimentica suo figlio neonato in auto e questi muore. Il trauma le genera una sorta di reazione repulsiva e dimentica l’accaduto usando una bambola reborn: un neonato finto che sembra vero.

Assume anche una tata per accudirlo, Leanne. Dopo la venuta di Leanne il piccolo Jerico diventa un bambino vero. In realtà è il figlio di Leanne. Quest’ultima è anche un membro di una strana setta religiosa.

Storia ansiolitica-horror, ha un’ottima fotografia e la trama appassiona abbastanza. L’ultima stagione l’ho trovata un po’ troppo lenta. Da vedere comunque.

5. Mythic Quest ( recensione )

Mythic Quest: Raven’s Banquet

La storia di una software house specializzata in videogame di genere MMORPG. Mythic Quest è infatti un videogame in stile medievale dove gli utenti possono sfidarsi in un mondo virtuale, in tempo reale.

Del genere commedia, la serie racconta le vicende del team che lavora al gioco. L’ho trovata molto spassosa e i personaggi, con la loro personalità, funzionano bene. Sicuramente da vedere.

6. WeCrashed ( recensione )

WeCrashed

Dicono che l’ultima tendenza in Hollywood siano le serie riguardanti gli scandali finanziari. WeCrashed è sicuramente una di queste. Si tratta della storia di WeWork: celebre azienda di spazi cool di co-working, tutt’ora operativa.

Nello specifico la serie racconta la nascita di questa azienda e le stramberie di Adam Neumann (interpretato da un Jared Leto senza barba). Adam, mente visionaria, riesce ad ammaliare tutti portando miliardi di $ nell’azienda e sperperandone una buona parte.

Una buona serie se volete conoscere la storia di WeWork e di quanto sia bello avere una linea di credito di centinaia di milioni di $ presso una banca.

7. The Morning Show ( recensione )

Altra serie molto premiata, è il cavallo vincente su cui Apple ha puntato tutto al debutto di Apple TV+, anche perché è costata 15 milioni a puntata, di cui 2,5 milioni di $ a testa solo per i tre attori di punta: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell.

Sulle vicende del movimento MeToo, dove si andavano a denunciare gli abusi ricevuti sul lavoro nel mondo dello spettacolo, tratta la caduta del giornalista Mitch Kessler (interpretato da Steve Carell) dal famoso programma mattutino The Morning Show.

Dopo la cacciata di Mitch, ritenuto un imperatore del giornalismo americano, si attivano una serie di dinamiche che portano la promozione di Alex Levy, la sua uscita e le denunce per molestie.

Serie carina, ma secondo me non il cavallo vincente di cui Apple era convinta fosse.

8. In Difesa di Jacob ( recensione )

Defending Jacob

Andy Barber, l’attore Chris Evans, è un sostituto procuratore. Un giorno un amico di scuola di suo figlio, Jacob Barber, viene trovato morto e Jacob diventa uno dei principali sospettati.

Andy Barber inizia così una sorta di danza tra le indagini per scagionare suo figlio e il suo ruolo di sostituto procuratore, tentando di evitare il conflitto di interessi. La storia non è banale e il racconto cattura abbastanza.

È una buona serie da vedere.

9. The Mosquito Coast ( recensione )

The Mosquito Coast

Allie Fox è un brillante inventore e ha una mente con un QI elevato. È anche un forte idealista, contrario al capitalismo americano. Questo lo spinge a scappare via per delle accuse federali a suo carico, verso il Sud America. Nel viaggio porterà con se la sua famiglia, verso un mondo nuovo.

The Mosquito Coast è ancora alla prima stagione e si tratta solo di una parte del libro “The Mosquito Coast” di Paul Theroux. Quindi la storia deve ancora continuare.

A me è piaciuta abbastanza.

10. The After Party ( recensione )

The After Party

Riprendendo lo schema logico di “a cena con delitto”, un gruppo di ex compagni di liceo si rivedono per una rimpatriata. Dopo essersi spostati nella villa di uno di loro, questi muore. Chi lo ha ucciso?

Parte un interrogatorio dove in ogni puntata ogni personaggio offre la propria versione della serata. Alla fine sarà scoperto l’assassino. Voi saprete unire gli indizi per puntare il dito prima dell’ultimo episodio?

The After Party è molto carina. Mescola noir e commedia. Da vedere.

11. Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey ( recensione )

Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey

Tolomeo Grey ha vissuto una vita intensa, tra amori struggenti e un’infanzia difficile. Si ritrova vecchio, vittima dell’Alzheimer e rinchiuso in casa sommerso di spazzatura. Ma un giorno incontra una lontana parente che lo accudisce e una cura momentanea per l’Alzheimer che gli consente di mettere in ordine i suoi ultimi giorni.

La serie ha sicuramente molti momenti toccanti e Samuel Jackson è sempre una garanzia. Il tema centrale sono sicuramente gli anziani in difficoltà. Forse l’espediente del denaro come Deus Ex Machina, cioè elemento che alla fine risolve sempre tutto, fa un po’ storcere il naso in mezzo alla poesia della solidarietà. Comunque da vedere.

12. Slow Horses ( recensione )

Slow Horses

In questa serie un gruppo di agenti degli MI5 inglesi, l’intelligence della Corona, devono risolvere un caso di sequestro di una persona islamica, a opera di un gruppo di suprematisti bianchi. Il problema è che questo gruppo è formato dalle persone mandate nel Pantano: un ufficio dove finiscono in punizione gli agenti che hanno sbagliato qualcosa nella loro carriera.

Serie piacevole. Buona fotografia. Ideale per chi ama il genere spy.

13. Truth Be Told ( recensione )

Truth Be Told

Questa serie ripercorre il successo dei podcast true crime, molto in voga soprattutto negli Stati Uniti. Per esempio basti citare il successo della serie “Serial”.

In Truth Be Told si raccontano le vicende della giornalista Poppy Parnell e dei casi che sta seguendo. Serie carina, ma non tra le mie preferite. Sicuramente interessante conoscere l’evoluzione delle vicende giudiziarie, ma a tratti sembra che le storie siano un po’ lunghe e barbose.

14. See ( recensione )

Serie con Jeson Momoa (il famoso Acquaman) tratta la storia di una razza umana che si riprende dopo un disastro apocalittico. Questa generazione del futuro remoto vive ora in capanne e tutti sono ciechi per la diffusione di un tratto genetico comune.

A un tratto, in questa società gestito da monarchie, iniziano a nascere persone che ci vedono, attivando la storia di un’antica profezia.

Molti la acclamano come una delle migliori serie, ma io l’ho trovata un po’ noiosa. Si riprende sulla seconda stagione.

15. Physical ( recensione )

Sheila Rubin è una donna degli anni ’80 con la passione per l’aerobica. Detta così sembra una trama anche abbastanza banale, invece in Physical Apple riesce a raccontare la condizione della donna negli anni ’80 per comprendere quanti passi avanti sono stati effettuati a oggi.

Sheila vive infatti in un’area del mondo che possiamo considerare fortunata: la California. Eppure mostra come nella sua “normalità” molti atteggiamenti della società dell’epoca oggi non lo sono per niente.

Utile per chi sposa la causa femminista e le pari opportunità.

16. Mr. Corman ( recensione )

Mr. Corman | foto di Apple

Nessuno ha saputo meglio raccontare la generazione dei Millenial come Mr. Coreman. 30enni che non si sentono mai all’altezza, solo perché si sono ritrovati a reagire in una società resa molto più difficile dai boomer.

Nella serie si racconta la storia del professore Josh Corman e di tutti i traumi che una persona normale può accumulare nel vivere nella società moderna.

Non ve la consiglio se volete un po’ di distrazione, ma solo se volete seguire una serie dove poter fare un po’ di auto analisi. Tra l’altro non ci saranno ulteriori stagioni.

17. Tehran ( recensione )

Tehran su Apple TV+

Lo spionaggio in Tehran diventa internazionale. Un’agente israeliana deve infiltrarsi in Iran per sventare l’evoluzione nucleare dello stato canaglia. Una serie di sfortunati eventi (per citare il titolo di una serie su Netflix) mettono a repentaglio il suo piano.

Molte persone ritengono Tehran un’ottima serie, ma io non sono tra quelli. Raccontare dell’Iran cattivo e dell’Israele buono mi è apparso banale. I personaggi sembrano abbastanza comuni e forse questo genera un certo grado di umanità che ne ha decretato il successo.

Da vedere se vi piace il genere spy, ma personalmente ho deciso di non seguire la seconda stagione.

18. Calls ( recensione )

Calls su Apple TV+

Un esperimento abbastanza interessante quello di Calls. Si tratta di una serie dove si ascolta solo dell’audio. Sono finte telefonate tra alcune persone. Puntata dopo puntata si scopre che esiste un filo logico tra le varie telefonate.

Tra viaggi temporali, si evidenzia la storia nella sua interezza.

Calls è interessante per il format, ma poteva nascere benissimo come podcast e non come serie TV. Quindi tutto sommato non il massimo se non vi piace rimanere lì a fissare il televisore.

19. La Storia di Lisey ( recensione )

La Storia di Lisey

Tratto da un romanzo di Stephen King, il racconto è basato sui viaggi metafisici di Lisey dopo la morte di suo marito, noto scrittore.

Scott Landon, il marito di Lisey, ha un trascorso di maltrattamenti. I viaggi nel mondo alternativo diventano per lui un riparo contro gli abusi e anche la moglie, dopo l’assassinio del marito, sembra ereditare lo stesso potere.

La serie soffre di tutte le debolezze di un tipico romanzo di King, che voglio precisare è il mio scrittore preferito: inizio un po’ lento, storia fantastica, ma con finale un po’ deludente.

20. Storie Incredibili ( recensione )

Storie Incredibili è un remake di una serie curata da Steven Spielberg del 1985. Si tratta di una serie di racconti, non collegati tra di loro, in tema fantascienza.

I racconti sono carini, ma forse troppo adolescenziali. Sembra di leggere i libri di Piccoli Brividi. Ideale solo se non avete compiuto più di 18 anni, anche perché le storie sono completamente fantasiose.

21. Dr. Brain ( recensione )

Una delle serie sud coreane presente nel catalogo di Apple. In questo caso il dr. Sewon scopre un metodo per connettersi nella mente delle persone appena morte per leggerne i pensieri.

Se si fosse limitato a questo, la serie si sarebbe salvata. Il problema è che Sewon oltre a leggere i segreti, eredita dalla scansione mentale anche una sorta di memoria muscolare. Il tutto diventa inverosimile quando scansiona la mente di un gatto morto.

Insomma se siete in dubbio se guardare Dr. Brain o leggervi un libro, forse meglio leggervi un libro.