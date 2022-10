Bad Sisters su Apple TV+

La serie TV Bad Sisters, apparsa nel catalogo di Apple TV+ il 19 agosto con le prime due puntate, non è una storia completamente nuova. Nel 2012 ci fu una versione dallo scarso successo ambientata in Belgio. Si chiamava Clan e dopo 6 mesi terminò la messa in onda.

Quindi Apple ha deciso di riproporla fatta un meglio, chiamando proprio la creatrice della serie Clan: Malin-Sarah Gozin. Poi ha affidato la produzione e la scrittura a Sharon Horgan , che è anche una delle protagoniste della serie con la parte di Eva Garvey.

Ne è nata così una serie dark comedy, dove si scherza sulla morte e le tragedie, che aveva inizialmente il nome Emerald. La serie è ambientata in Irlanda ed è stata girata nella città di Dublino.

La trama di Bad Sisters

La serie è formata da 10 puntate e racconta la storia della famiglia Garvey. Le 5 sorelle hanno promesso di prendersi cura le una delle altre alla morte dei genitori. Ne fanno parte Eva (Sharon Horgan), Grace (Anne-Marie Duff ), Ursula (Eva Birthistle ) e Becka (Eve Hewson ).

Ognuna di loro vive una vita segnata dalle proprie vicissitudini. C’è la più libertina, quella in carriera, chi ha una relazione extraconiugale e così via. La vera trama, però, gira intorno alla morte del marito Grace, la secondogenita. Una morte poco casuale.

Claes Bang in “Bad Sisters” interpreta John Paul

Il marito di Grace, vale a dire John Paul (l’attore Claes Bang ), è un vero stronzo. Le sorelle lo chiamano e descrivono sempre con termini poco carini, ma anche a ragione.

John Paul è una persona pessima. Parla male dei colleghi, racconta falsità sulle sorelle, minaccia, cospira in maniera subdola. È una persona che nessuno vorrebbe frequentare. Per le sorelle ha una pessima influenza su Grace, soggiogandola e trattandola come una serva. Per questo vogliono liberarla.

Da qui la decisione di ucciderlo nei modi più diversi. Infatti la serie parte proprio con il funerale di John Paul che muore subito. Quindi nelle puntate seguenti si effettuano dei passaggi indietro nel tempo per ricostruire il contesto, presentare i personaggi e far comprendere i motivi per i quali le sorelle odiano John Paul.

Sarah Greene e Sharon Horgan in “Bad Sisters

Nell’ultima puntata si scoprirà chi ha ucciso l’uomo, con tanto di analisi parallela a quella della polizia, che aveva già chiuso il caso, a opera della famiglia Claffin. Quest’ultima gestiscono l’assicurazione sulla vita intesta al morto e non vogliono pagarla, quindi cercano di provare che John Paul è stato ucciso di proposito.

Le mie impressioni su Bad Sisters

La serie prende come meccanismo base il classico sistema dell’omicidio sull’Orient Express , dove avveniva un omicidio in un luogo circoscritto e bisognava scoprire chi fosse l’assassino.

In questo caso abbiamo cinque sorelle, di cui 4 tentano di uccidere John Paul in vari modi, per liberare la loro sorella Grace dal gioco del bastardo.

Sarah Greene, Anne-Marie Duff, Sharon Horgan, Eva Birthistle e Eve Hewson in “Bad Sisters”.

Uno degli elementi vincenti di questa serie, oltre al mistero che inizia dalla prima puntata, è il fatto che la modalità della morte dell’uomo sono rivelate solo nell’ultima puntata, così come il nome dell’assassino.

Assassino che tra l’altro la farà franca, aprendo a una seconda stagione che molto probabilmente arriverà nei prossimi anni. Intanto vi consiglio la visione se vi piacciono i gialli e l’umore nero, quello sulla morte.

Su Rotten Tomatoes ha raggiunto la percentuale record del 100% di apprezzamento. Quindi è tra le serie meglio riuscite per Apple.

Trovate Bad Sisters su Apple TV+ con tutte le puntate disponibili.