I sistemi biometrici ci rendono la vita più semplice nello sblocco dei dispositivi. Non bisogna mettere la password ogni volta. Soluzioni che saranno sempre più efficaci quando il sistema come Passkey si diffonderanno.

Al momento Apple utilizza due strumenti: TouchID e FaceID. Il primo sui vecchi iPhone, negli iPad Air e nei Mac. Il secondo negli iPhone più recenti e negli iPad Pro. Utilizzano rispettivamente l’impronta digitale e il riconoscimento del volto.

A questi sta per essere aggiunto un altro sensore: quello del riconoscimento dell’iride. Il sistema potrebbe chiamarsi Iris ID o qualcosa del genere e non sarà presente nella linea dei dispositivi oggi in commercio. È molto probabile che la società lo integrerà solo nel futuro casco per la mixed reality.

Gli Apple Glass, o Reality One o altro nome, sarà un casco in grado di gestire la realtà aumentata e la realtà virtuale, da qui il nome mixed reality. Dispositivo che dovrebbe ottenere un evento dedicato per il lancio nel 2023.

Visto che per usarlo non sarà possibile il riconoscimento del volto, considerando che indossandolo sarà disponibile solo una porzione di volto, la società avrebbe pensato al riconoscimento dell’iride, come riporta The Information.

Già diverso tempo fa circolarono alcuni brevetti in merito, soprattutto per tracciare il movimento degli occhi e ricalibrare la visuale, risolvendo anche la messa a fuoco per chi porta gli occhiali ed è affetto da alcuni difetti come la miopia.

Il realityOS, il sistema operativo dedicato, dovrebbe consentire di accedere a un’interfaccia utente per interagire con le proprie impostazioni. Da qui la necessità di proteggerne il contenuto, considerando che sono dati sensibili, e fermare l’accesso non consentito mediante un sistema biometrico.

Qualche giorno fa Metà ha presentato il Metà Quest Pro: un casco per la realtà aumentata in grado di consentire l’interazione nel metaverso. Il costo di questo casco è di 1.500 $.

Non sappiamo se Apple sia interessata direttamente al metaverso, ma i suoi caschi, secondo gli analisti, costeranno di più. Il prezzo previsto per la vendita sarà tra i 2.000 $ e i 3.000 $. Varrà la pena acquistarli?

Dipende tutto dal potenziale. Cosa consentiranno di fare? Permetteranno di avere una sorta di macOS interattivo gestibile a 360°? Ci saranno dei videogame? Tutte domande che al momento non hanno risposta, ma che prima o poi dovranno riceverle.