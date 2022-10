Microsoft Presenter+

Qualche giorno fa si è tenuto il Surface Event: l’evento di Microsoft per presentare alcuni nuovi prodotti e servizi, tra cui per l’appunto i nuovi Surface. Per me l’oggetto must è stato però il Microsoft Presenter+.

Negli ultimi 10 anni non sono mai rimasto colpito da un dispositivo Microsoft, fa eccezione proprio il nuovo Presenter+. È ormai l’oggetto che mi ha fatto salire la scimmia, come si dice in questi casi. Lo voglio! Ma che cos’è?

È un telecomando per Microsoft Teams: il noto software per la gestione dei meeting online utilizzato in numerose aziende.

Sul telecomando troviamo alcuni pulsanti, tra cui il mio preferito: quello del microfono. Premendolo è possibile attivare e disattivare il mute durante i meeting, con tanto di feedback sotto forma di vibrazione.

Il pulsante di Teams, invece, consente di alzare o abbassare la mano durante i meeting. Ovviamente ci sono anche i pulsanti per gestire una eventuale presentazione online o offline, con le frecce verso destra o sinistra.

Un pulsante programmabile consente di gestire meglio cosa serve durante i meeting e accedervi velocemente.

Il dispositivo misura 93,86 x 29,5 x 9,4 mm e pesa 25,6 grammi. Il collegamento con il computer avviene mediante il bluetooth 5.1 o la connessione wireless a 2,4 GHz. La portata è di 10 metri dal PC.

La batteria ricaricabile da 195 mAh consente 6 giorni di utilizzo, vale a dire che se una presentazione dura 1 ora, avrete molte presentazioni gestibili con una carica. Questa richiede 2 ore per una carica completa.

Microsoft Presenter+

la carica avviene mediante un dock USB-A presente nella confezione.

Presenter+ richiede Windows 10 o 11 e per i Mac funziona da macOS 12 e successivi. L’integrazione garantita per i software di video conferenza vede solo Teams, quindi non è detto che con altri software funzioni. Probabilmente no.

Per quanto riguarda i software per le presentazioni, invece, supporta PowerPoint, Prezi e Keynote. Quest’ultimo ovviamente per la suite di Apple.

Il prezzo previsto per la vendita è di 79,99 $. Al momento non conosciamo il prezzo in euro.