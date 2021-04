Calls su Apple TV+

Siamo di certo in un periodo di abbondanza di offerta di serie TV. I servizi di streaming ne offrono moltissime e di tutti i generi. Quindi è molto utile differenziarsi. Calls, presente su Apple TV+, è di sicuro una serie molto particolare.

Iniziamo con il dire che non ci sono immagini. Durante gli episodi, dalla durata massima di 20 minuti, non si vedono persone o scenari. Tutto ciò che si vede è una grafica che simula le onde della voce, il nome delle persone che parlano e la trasposizione testuale delle conversazioni.

A primo impatto ricorda quei momenti dove si riportano le conversazioni fatte con il 911, quando le persone chiamano per chiedere aiuto alle autorità. In effetti inizialmente ci si chiede se le conversazioni siano vere oppure se si tratta di un’opera di creatività.

Telefonata dopo telefonata si scopre che le conversazioni telefoniche riportate nel racconto non sono separate, ma unite da un filo logico che avrà la sua totale rivelazione nell’ultima puntata. La storia è un thriller-horror. C’è gente che improvvisamente perde le braccia e si sciolgono in strazianti urla di dolore.

Creato da Fede Alvarez, Calls vede una produzione franco-americana. La serie avrebbe funzionato benissimo sotto forma di podcast. Le immagini a video sono superflue, soprattutto in italiano considerando che le conversazioni riportate sono scritte in inglese. Anzi, magari Calls potrebbe essere un ottimo spunto per creare podcast muniti della stessa logica.

Le puntate totali sono 9. Le prime puntate sono un po’ introduttive e non si riesce a comprendere bene la storia, ma poi il tutto prende forma tra telefonate fatte a persone del futuro o del passato, con in mezzo teorie di universi paralleli e salti spazio temporali.

Di sicuro Calls è una serie diversa dalle altre. Se siete alla ricerca di qualcosa di diverso, non sempre le solite storie, di sicuro vi suggerisco di vedere o sentire Calls. Funziona anche se la ascoltate tenendo l’iPhone in tasca, indossando semplicemente le cuffie.

Su Rotten Tomatoes ha raggiunto un gradimento del 92% e su AVG Audience un gradimento dell’84%. Trovate Calls su Apple TV+.