Per chi acquista molto su Amazon probabilmente Prime è un abbonamento imprenscindibile. Questo servizio consente di accedere a numerosi servizi pagando una quota annuale di 36 €. Un costo tutto sommato abbordabile e che si ripaga da solo considerando che permette di accedere alla consegna in 1 giorno per gli acquisti Prime.

Inoltre Amazon Prime consente di accedere ai video di Prime Video, ad una selezione di ebook di Prime Reading, a spazio infinito per salvare le foto e tanto altro. Di recente la società ha confermato di aver raggiunto quota 200 milioni di abbonati ad Amazon Prime nel mondo. Per approfondire vi lascio alla pagina ufficiale.

