Ted Lasso su Apple TV+

Non amo il calcio. È una di quelle passioni che ho messo in un cassetto insieme alla PlayStation e i motori. Il motivo? So bene che se mi lasciassi andare a queste calamite mi assorbirebbero troppo tempo e il tempo, come vi ripeto spesso, è un bene preziosissimo.

Così con questo pregiudizio sul calcio, visto che non mi piace, mi ha portato a guardare Ted Lasso con molto ritardo. La storia è infatti quella di un professore di una piccola squadra di football di un college del Kansas (i Wichita State Shockers), assunto per allenare una squadra della premiere league inglese (la AFC Richmond).

Il motivo per cui Ted Lasso (l’attore Jason Sudeikis che è anche produttore esecutivo della serie, co-autore e responsabile del cast) è stato assunto nella AFC Richmond è perché la sua neo-proprietaria, Rebecca Welton (l’attrice Hannah Waddingham), vuole farla fallire.

La squadra gli è stata affidata dopo il divorzio dal marito Rupert Mannion (l’attore Anthony Head). Ed è proprio la sete di vendetta contro l’ex marito che spinge Rebecca a tentare di far fallire la squadra di calcio, un tempo la passione ardente di Rupert.

Ted, un ex coach di football, che non conosce neanche le regole del calcio, con alle spalle un matrimonio difficile, riesce ad affrontare le mille difficoltà con il suo ottimismo e la sua grande leadership.

Ted Lasso non è un telefilm sul calcio. Se ne vede di molto poco. È una serie TV sulla leadership. Ed è questo il motivo che mi ha portato ad amarla e inserirla tra le mie preferite nel catalogo di Apple TV+.

Ted Lasso è una rivelazione. Puntata dopo puntata si comprende, come delle lezioni di leadership, a gestire le persone, affrontare i fallimenti, reagire alle avversità, provare empatia, applicare intelligenza emotiva. È come un enorme libro di crescita personale.

In questa serie TV non si può fare a meno di voler bene a Ted, tifare per lui, diventare supporter del protagonista. Si ride, si piange, ci si gode ogni singolo episodio e si spera che Apple mandi avanti la serie per molto tempo. Ted Lasso è una perla rara, una eccellenza dell’ultimo anno che forse ha ottenuto poca visibilità nel panorama mondiale delle serie TV.

Avremmo bisogno un po’ tutti di imparare da Ted Lasso quanto sia importante saper gestire le persone, creare spirito di squadra, non arrendersi mai e applicare la filosofia del pesce rosso. Se volete sapere cosa significa correte a vederlo.

Trovate Ted Lasso su Apple TV+ nella sua prima stagione. Su Rotten Tomatoes ha ricevuto il 90% delle preferenze e un voto di 7.88 punti su 10. Su Metacritic 71 punti su 100. Apple ha già approvato il rinnovo per la seconda e terza stagione.