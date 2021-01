Alcuni screenshot dell’app All-About-PDF

Il formato PDF, nato agli esordi di internet nel 1993, ha consentito lo scambio di documenti evitando di temere per il formato. Grazie allo standard di Adobe, poi integrato in tutti i sistemi operativi, ora è semplice aprire un documento in PDF, leggerlo o modificarlo.

A tal proposito se cercate un’app completa per la gestione dei PDF in iOS, vi segnalo All-About-PDF. Si tratta di un’app per iPhone e iPad che consente di effettuare molte operazioni e modifiche. Per esempio:

Unire più file PDF insieme

Dividere un PDF in più parti

Eliminare pagine nei file

Ruotare le pagine

Convertire i file PDF in vari formati come Word, Excel, JPG e altri

Rimuovere la password dai PDF

Aggiungere una data di scadenza al PDF

Aggiungere un watermark al PDF

Ridurre la grandezza di un file PDF

E molto altro.

La versione base di All-About-PDF consente di effettuare 5 modifiche al mese. Pagando 5,49 € con il sistema In App potrete fare infinite modifiche.

L’app pesa 2,8 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.