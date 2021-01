Negli Stati Uniti il finanziamento a determinati politici è un’attività legale, così come in Italia è legale donare soldi ai partiti (tra l’altro ottenendo il 26% di detrazioni fiscali). Quindi vedere spendere milioni di dollari in questo modo non fa scandalo.

È interessante vedere cosa finanziano le grandi aziende. Apple, seppur una delle aziende più ricche, ha deciso di donare meno nel 2020. Forse perché c’era ancora la compagine di Trump al potere. Sta di fatto che se nel 2019 ha speso 7,38 milioni di $ in lobby, nel 2020 questa somma è scesa a 6,65 milioni.

Nell’ultimo trimestre, quello più caldo quest’anno per le elezioni, lo sforzo economico di Apple si è ridotto da 1,83 milioni del 2019 agli attuali 1,45 milioni. Ma cosa finanzia Apple?

Nel documento di trasparenza pubblicato dalla Casa Bianca si legge che Apple ha finanziato gruppi politici a favore di:

Norme per i brevetti

Tasse internazionali e regolamenti stranieri

La privacy degli studenti

L’insegnamento dell’informatica

La distribuzione della programmazione video

I cambiamenti climatici e le regole internazionali

Le barriere del commercio come i dazi

La normativa sulle esportazioni

Lo scudo sulla privacy USA-UE

La privacy dei clienti

Il trasporto sicuro delle batterie

Le frodi ai danni dei clienti

Le normative su App Store, privacy e l’uso dell’IDFA

Le richieste di dati da parte delle autorità

La registrazione dei dati sulla salute

La privacy dei dati medici

La risposta all’emergenza COVID-19

I regolamenti per i pagamenti elettronici

La diversità nel mondo del lavoro

La formazione del personale

La competizione nel mondo del lavoro nell’industria delle tecnologie mobili

Lo sviluppo di tecnologie di guida autonoma

Le normative sull’immigrazione

Le normative di realizzazione dei semiconduttori

Un nutrito elenco di argomenti che Apple spera siano portati a compimento dai politici americani.