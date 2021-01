Verv: esercizi per dimagrire

In questo periodo di emergenza si esce di meno da casa purtroppo. Quando si passa molto tempo in casa si tende a mangiare molto di più. Il cibo a due passi riduce gli ostacoli tra noi e l’accumulare peso.

Per questo motivo, visto che ci avviciniamo alla primavera e all’estate, potrebbe essere una buona cosa iniziare un programma di perdita del peso e di tonificazione, in modo da arrivare in forma per la prova costume.

Nell’App Store troverete sicuramente moltissime app. Molte richiedono di sottoscrivere un abbonamento. Per una di queste ho trovato una promozione in corso per avere un abbonamento a vita. Quindi si paga una volta e si utilizza l’app per tutto il tempo che si vuole dimenticandosi degli abbonamenti mensili.

Verv: esercizi per dimagrire ha ben 4,5 stelle su 5 sull’App Store, con 820 valutazioni. Si tratta di un’app che serve a perdere peso. E lo si fa su due fronti: con degli allenamenti e con una corretta alimentazione.

L’app insegna a correre, fare movimento con HIIT, Tabada, workout da 7 minuti, allenamenti specifici per i glutei, sessioni di yoga e molto altro. Integra anche una serie di meditazioni e dei piani alimentari personalizzabili, comprese delle ricette per vegani, vegetariani e piani di Keto. Integra musiche per allenarsi e molto altro.

In pratica Verv: esercizi per dimagrire è una delle app più complete disponibili nell’App Store. L’abbonamento annuale costa 43,99 €, ma in questa pagina potrete acquistare un abbonamento a vita per 39,99 $, circa 33 €. L’offerta vale solo per qualche giorno.