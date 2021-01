Beeper

Vi ricordate di Eric Migicovsky? È una delle rivelazioni della Silicon Valley avendo fondato Pebble nel 2008. Questa azienda di smartwatch nata da zero, grazie ai fondi raccolti su Kickstarter, crebbe così tanto da convincere Fitbit al suo acquisto.

Successivamente Migicovsky prese parte del denaro ricavato dalla vendita per gli investimenti in Y Combinator. Tra i suoi recenti progetti c’è Beeper. Si tratta di un servizio per accorpare ben 15 servizi di messaggistica istantanea.

Anziché usare più app per gestire WhatsApp, Telegram, iMessage, Instagram, Facebook Messenger, Slack, Signal e altri, Beeper prova a dare una singola app in cui gestire tutto il flusso di messaggi.

Per far sì che questo funzioni, visto che ogni servizio ha il suo protocollo, spesso proprietario come iMessage, Beeper utilizzerà la rete Matrix. Si tratta di un progetto open source per decentralizzare le comunicazioni.

Ma la sicurezza? Matrix offre la cifratura dei dati end-to-end e una SDK e delle API da integrare nelle app. Per esempio Matrix è usata per il Double Ratchet Algorithm di Signal. Per funzionare con i servizi che non hanno integrato le sue API, bisogna usare dei bridge.

Dei ponti che connettono i servizi di terzi a Matrix. Per esempio per iMessage bisognerà utilizzare un Mac sempre acceso da parte dell’utente, oppure chiedere a Beeper di fare da bridge. In questo caso l’azienda ha degli iPhone 4s con jailbreak per attivare questo ponte.

Questo apre dei grandi dubbi sulla privacy degli utenti. Anche se tecnicamente nessuno dovrebbe farlo, non c’è garanzia che nel collegamento tra il bridge e Matrix non venga posto qualcosa per sniffare i messaggi scambiati con iMessage.

Quindi anche se sulla carta Beeper è una soluzione valida e utile, anche se il codice è online su GitHub, qualche remora sulla privacy e la sicurezza resta.

Una grande sfida che Beeper dovrà superare, quindi, è sulla sua affidabilità e reputazione. Il servizio al momento è disponibile solo su invito. Quando sarà disponibile per tutti costerà 10 $ al mese di abbonamento.