Still Up su Apple TV+: Recensione di una Commedia Romantica

Still Up su Apple TV+

Still Up, ancora svegli, è una commedia che è apparsa nel catalogo di Apple TV+ lo scorso 22 settembre con le sue prime 3 puntate e di recente è giunta alla sua puntata finale, almeno per la sua prima stagione. Un totale di 8 puntate.

Girato a Londra nel 2022, è tratto da una sceneggiatura originale di cui Apple ha comprato i diritti.

La trama di Still Up

La storia si basa su due protagonisti principali: Lisa (l’attrice Antonia Thomas ) e Danny (l’attore Craig Roberts . Entrambi sono uniti da un problema comune: l’insonnia.

Nello specifico Lisa ha difficoltà a dormire, invece Danny se si addormenta ha difficoltà a svegliarsi, quindi preferisce non dormire molto presto.

I due si sono conosciuti a un matrimonio e da allora sono rimasti ottimi amici. Si sentono ogni sera per telefono e passano alcune ore insieme in questo rapporto a distanza. Danny tra l’altro non esce più di casa dopo un trauma vissuto in passato.

Le mie impressioni su Still Up

Questa serie è una commedia molto semplice. Una storia romantica di due anime gemelle che, per un motivo o un altro, non riescono mai a incontrarsi.

La storia di Lisa e Danny è una sorta di grande corteggiamento. Lo spettatore ha subito la sensazione che tra i due ci sia una grande intesa, ma nonostante questo non riescono mai a giungere al dunque. Lisa, tra l’altro, è fidanzata, ma è in un rapporto che non riesce a maturare.

Craig Roberts in “Still Up”

Puntata dopo puntata, come una sorta di Dowson’s Creek, ci si chiede quando i due amanti giungeranno al dunque. Riusciranno almeno a baciarsi? Si metteranno insieme? Non vi svelo il finale, ma la necessità di una seconda stagione vi lascia intendere qualcosa.

Still Up è una serie che non richiede un grosso impegno intellettuale, per questo motivo si fa vedere senza troppe pretese. Non ci sono colpi di scena, sparatorie, misteri da risolvere. Solo due persone che potrebbero vivere felici insieme e che non hanno il coraggio di fare il passo insieme.

Probabilmente la serie può piacere proprio per questo. Ci sono tantissime persone che potrebbero immedesimarsi nei due protagonisti. Persone legate ad altre relazioni, che preferiscono non rovinare rapporti e famiglie solo per evitare di rovinare tutto, come quell’intesa magica che se diventasse realtà potrebbe trasformarsi in routine.

Antonia Thomas in “Still Up”

L’accoglienza di Still Up

Su Rotten Tomatoes la serie ha ricevuto il 78% di preferenze della community. Quindi un buon voto. Tra i feedback:

Poiché non esistono altre trame per dare allo spettatore una pausa dalla relazione di Danny e Lisa, il loro rifiuto di riconoscere la sua vera natura romantica è ancora più frustrante da guardare.

Una delle cose che Still Up fa così bene è aggiungere e sottrarre da una formula familiare. Still Up non è radicale nel suo design, è riformista: migliori battute, disavventure e morsi più profondi.



> I personaggi principali sono affascinanti e gli attori hanno una grande chimica considerando che raramente sono sullo stesso set nello stesso momento.

Trovate Still Up nei suoi 8 episodi su Apple TV+.

In conclusione

Still Up” è una serie comica su Apple TV+ con 8 episodi.

La trama ruota attorno a Lisa e Danny, entrambi affetti da problemi di insonnia.

Nonostante l’intesa tra i protagonisti, la storia è un lungo corteggiamento che lascia il pubblico in attesa.

La serie ha ricevuto un voto positivo del 78% su Rotten Tomatoes.

3.9 Pro Atmosfera Leggera: La serie offre una piacevole atmosfera leggera, ideale per chi cerca intrattenimento senza complicazioni.

Chemistry tra i Protagonisti: Gli attori Antonia Thomas e Craig Roberts hanno una grande chimica, rendendo la relazione tra i personaggi principali credibile e coinvolgente.

Realismo nelle Relazioni: La serie affronta in modo realistico le dinamiche delle relazioni, mostrando come alcune persone evitino di rovinare rapporti esistenti.

Facile da Guardare: "Still Up" non richiede un grosso impegno intellettuale ed è adatta per una visione senza troppe pretese. Contro Mancanza di Variazione nella Trama: La serie si concentra principalmente sulla relazione tra Danny e Lisa, senza offrire molte sottotrame o variazioni nella trama, il che potrebbe risultare monotono per alcuni spettatori.

Poca Evoluzione dei Personaggi: Nonostante la chimica tra i protagonisti, la mancanza di evoluzione nei loro personaggi potrebbe lasciare alcuni spettatori desiderosi di vedere una maggiore crescita emotiva.

Lunga Attesa per lo Svolgimento: La trama tende a prolungare il momento in cui i protagonisti si uniscono, il che potrebbe essere frustrante per chi cerca una risoluzione più rapida.