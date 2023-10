Scary Fast

L’evento Apple, conosciuto come “Scary Fast“, è previsto per il 30 ottobre, a partire dalle 17:00 orario del Pacifico. Per noi italiani significa restare svegli fino all’1:00 del mattino del 31 ottobre.

La domanda che tutti si fanno è: cosa ci riserva Apple per questo evento? Le indiscrezioni principali riguardano due prodotti molto attesi: i nuovi iMac e MacBook Pro.

Il “Scary Fast”: Un Evento da Non Perdere

Il Conto alla Rovescia

La tensione sale, mancano poche ore all’inizio dell’evento Apple. Un evento che promette di essere “spaventosamente veloce”, come suggerisce il suo nome “Scary Fast“. Questo nome intrigante ha alimentato molte speculazioni. Tra le teorie più accreditate, c’è quella che associa il termine “veloce” ai nuovi chip M3 che dovrebbero alimentare i prossimi dispositivi Apple.

I primi a 3 nm integrati in un computer. Per arrivare a questo traguardo, Apple avrebbe stretto un accordo di esclusiva con TSMC comprando tutta la produzione di un anno.

Un assaggio dei 3 nm l’abbiamo in realtà avuta qualche settimana fa, ma sugli smartphone. Negli iPhone 15 Pro e Pro Max sono presenti i chip A17 Pro, che sono basati proprio sull’architettura a 3 nm.

Un Evento Online

Come molti degli ultimi eventi Apple, anche “Scary Fast” sarà un evento esclusivamente online. Un’opzione che, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, Apple ha saputo sfruttare al meglio, offrendo presentazioni coinvolgenti e ricche di dettagli sui nuovi prodotti.

Ormai il format dei video girati e tagliati sulle singole novità, con animazioni che cambiano ambientazione di volta in volta, è diventato un must nel settore della tecnologia.

Le Indiscrezioni dei Protagonisti

Il Nuovo iMac: Rinnovamento in Vista?

L’iMac è uno dei prodotti più iconici di Apple. Le indiscrezioni di un possibile nuovo modello hanno suscitato grande entusiasmo tra i fan.

Secondo queste voci, il nuovo iMac dovrebbe essere alimentato dal chip M3, il quale promette prestazioni superiori rispetto alla precedente generazione con chip M1.

La dimensione dello schermo dovrebbe rimanere invariata a 24 pollici, mentre la versione più grande, da 27 pollici, sembra essere stata posticipata al 2024.

Quindi dal punto di vista del design non dovrebbero esserci dei cambiamenti.

Il MacBook Pro: Un Nuovo Upgrade?

Parallelamente alle indiscrezioni sull’iMac, ci sono state anche voci di un possibile aggiornamento del MacBook Pro. Nonostante l’ultimo upgrade sia avvenuto solo a gennaio, segnali indicano che Apple potrebbe presentare una nuova generazione di MacBook Pro alimentati dal chip M3.

Questa mossa potrebbe portare a un significativo aumento delle prestazioni per i MacBook Pro, rendendoli ancora più attraenti per i professionisti e gli utenti avanzati, con un significativo miglioramento anche dell’autonomia della batteria.

Il Chip M3: Il Futuro di Apple?

Il chip M3 è al centro delle voci relative ai nuovi prodotti Apple. Se le indiscrezioni sono accurate, questo chip potrebbe rappresentare un enorme salto in avanti rispetto ai processori precedenti.

Potrebbe offrire prestazioni superiori, una maggiore efficienza energetica e nuove funzionalità che potrebbero cambiare il modo in cui usiamo i nostri Mac. Il tutto grazie all’architettura a 3 nm, la stessa vista in anteprima nel chip A17 Pro degli iPhone 15 Pro e Pro Max.

L’architettura a 3 nm significa che i transistor nel chip sono distanziati di soli 3 nanometri l’uno dall’altro. Quindi su un’area grande quanto il chip precedente, possono essere alloggiati un numero di transistor molto superiori.

La riduzione delle dimensioni dei transistor offre diversi vantaggi. Prima di tutto, permette di inserire un numero maggiore di transistor sullo stesso chip, migliorando così le prestazioni complessive. Inoltre, una tecnologia di processo più piccola può ridurre il consumo energetico, estendendo potenzialmente la durata della batteria.

Novità anche per AirPods, AirPods Pro 2 e AirPods Max?

L’evento potrebbe anche essere l’occasione giusta per aggiornare la linea di cuffie e auricolari. La società dovrebbe aggiungere le nuove varianti con porta USB-C al posto della porta Lightning, ormai dismessa nei recenti iPhone.

Non sono previste novità hardware, come l’introduzione di sensori o altre novità, ma semplicemente l’aggiornamento delle porte di ricarica.

In conclusione

“Scary Fast” Apple Event è in arrivo il 30 ottobre, alle 17:00 (ora del Pacifico), e gli italiani dovranno rimanere svegli fino all’1:00 del 31 ottobre.

Le anticipazioni principali riguardano i nuovi iMac e MacBook Pro alimentati dal chip M3.

Il chip M3 è un punto chiave, con l’architettura a 3 nm che promette prestazioni superiori e maggiore efficienza energetica.

Anche AirPods potrebbero ricevere aggiornamenti, con l’introduzione di porte USB-C.