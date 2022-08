La copertina di Loot – Una fortuna su Apple TV+

La storia di Loot – Una fortuna, serie debuttato il 24 giugno scorso su Apple TV+, ricorda quella dell’ex moglie di Jeff Bezos. Anche se nella serie non si fa mai riferimento alla vicenda reale, le due storie si assomigliano molto.

Ma vediamo la trama per comprendere i punti in comune.

La trama di Loot – Una fortuna

La serie inizia con Molly Novak (l’attrice Maya Rudolph) che scopre il tradimento del marito John Novak (l’attore Adam Scott). John si è fatto tutto da solo nel settore tecnologico, diventando l’uomo più ricco del mondo.

Molly, infatti, chiede il divorzio e riceve 87 miliardi di $. La parte dei suoi 20 anni di matrimonio, dove John ha costruito il suo impero.

Adam Scott in “Loot”

Dopo la fase di disperazione per il matrimonio finito, Molly scopre di avere una fondazione creata a suo nome. Cercherà di ritrovare se stessa facendo del bene alle persone, usando parte della sua fortuna per finanziare progetti in grado di aiutare il prossimo.

Qui incontra una serissima direttrice della fondazione, Sofia Salinas (l’attrice Michaela Jaé Rodriguez), non molto contenta del glamour piovuto sulla fondazione. Il suo timore è che il gossip copra gli obiettivi della fondazione, riducendone il senso filantropico.

Questi sarà un po’ il tema alla base di tutta la serie.

L’ex moglie di Jeff Bezos

MacKenzie Scott, o anche MacKenzie Bezos, è stata sposata con Jeff Bezos tra il 1993 e il 2019. Proprio come Molly Novak, è stata vicino suo marito durante il periodo dove è passato dall’essere una persona comune a diventare il più ricco del mondo.

Dopo il divorzio, MacKenzie ha ottenuto 38 miliardi di $, diventando una delle donne più ricche del mondo. Ha poi fondato la Bystander Revolution per combattere il bullismo e donato 4 miliardi di $ in beneficenza.

Le mie impressioni su Loot

La serie Loot è ideale per chi ama vedere sfoggiare la ricchezza. Molly Novak vive nel lusso più sfarzoso. Ha ville in tutto il mondo, si muove con un aereo privato e non bada a spese per viziare e diventare amichevole con il suo team di dipendenti.

Michaela Jaé Rodriguez e Maya Rudolph in “Loot”

La serie è piacevole. Certo non aspettatevi nulla di coinvolgente. Non c’è nessuna suspence o colpo di scena da attendere. I 10 episodi sono un susseguirsi di avvenimenti nella vita di Molly, per ritrovare se stessa, ma nulla di eccessivamente emozionante.

Michaela Jaé Rodriguez, Ron Funches, Joel Kim Booster, Stephanie Styles, Nat Faxon e Meagen Fay in “Loot”

La donna, pur super ricca, si mostra molto umana, fragile, spesso anche goffa. L’essere circondata da tutto quello sfarzo dona al racconto una nota di fascino. Senza sarebbe una storia anche abbastanza banale.

Ideale per chi vuole vedere una serie piacevole, magari di sera, senza dover usare troppo la mente per pensare a trame e intrecci. Loot è per chi vuole dell’intrattenimento sereno.

L’accoglienza di Loot e seconda stagione

Su Rotten Tomatoes, Loot – Una fortuna ha ottenuto l’82% di preferenze. Tutto sommato un buon risultato.

Apple ha deciso di rinnovare con una seconda stagione, dandone notizia a luglio. Al momento non sappiamo quando arriverà.

Intanto trovate Loot – Una fortuna su Apple TV+.

Famosa per far parte del cast del Saturday Night Live, la troviamo in pellicole come “50 volte il primo bacio”, “Le amiche della sposa” e nella serie “The Good Place”. Inoltre è anche una comica-imitatrice e doppiatrice. ↩ Adam Scott lo abbiamo già incontrato in Apple TV+ per il suo ruolo in Scissione. ↩ Vista nella serie “Luke Cage”, ma soprattutto in “Pose”. ↩