La recensione su Platonic su Apple TV+

Platonic è una commedia classica, non tratta da libri o altre fonti del genere. Si tratta di un racconto genuino, semplice, del rapporto di due amici che si rincontrano dopo tanto tempo.

Le star della serie, registrata nel 2022 a Los Angeles, sono Rose Byrne, che avevamo incontrato in passato nel catalogo Apple con Physical e Seth Rogen. Quest’ultimo molto conosciuto soprattutto nell’ambito dei film demenziali, come Facciamola finita, Santa Inc, Cattivi vicini e Giù le mani dalle nostre figlie. Tra l’altro Rose Byrne e Seth Rogen avevano già lavorato insieme in Cattivi Vicini e Cattivi Vicini 2.

Composta da 10 episodi, Platonic è stato rilasciato il 24 maggio su Apple TV+ e di recente ha visto pubblicare l’ultimo episodio. Ma di cosa parla?

La trama di Platonic

Al centro della trama c’è un concetto basilare che si regge su una domanda: un uomo e una donna possono essere migliori amici? Ci sono molti pareri discordanti sulla risposta.

Sylvia (Rose Byrne) è una donna realizzata: ha 3 figli con l’avvocato Charlie Greeves (l’attore Luke Macfarlane), una bella casa e tanti impegni. Scopre dai social che il suo ex migliore amico Will (Seth Rogen) ha appena divorziato. Approfitta dell’occasione per riprendere i rapporti con lui per dare un po’ di brio alla sua vita perfetta.

Rose Byrne e Seth Rogen in “Platonic”

I due così si scoprono i festaioli di un tempo, capaci di ridere e scherzare come da giovani. Rinasce il rapporto platonico che ovviamente non piace molto al marito Charlie, che vede in Will un possibile guastafeste della famiglia.

La serie, quindi, è scandita da episodi spensierati e irriverenti dei due amici, con le gelosie del marito di lei.

Le mie impressioni su Platonic

Di base la trama non ha un granchè di appeal. Fortunatamente la sceneggiatura e gli attori di caratura mondiale riescono a fare il miracolo.

Platonic è una commedia piacevole, che si fa vedere tranquillamente. Non ci sono colpi di scena, intrecci o complicanze. È una serie commedia tranquilla, di quelle dove ci si rilassa evitando di occupare parte del cervello a capire cosa accade nelle scene.

L’interpretazione di Byrne e Rogen sono di qualità. Le scene ben confezionate, anche se alcune sembrano un po’ improbabili. Per esempio ce n’è una un po’ forzata dove i due fanno uso di droghe. Oppure l’ossessione di Will di scaraventare in giro i monopattini elettrici in sharing. Un messaggio poco etico nei confronti del pubblico.

Rose Byrne e Luke Macfarlane in “Platonic”

Tutto sommato è una serie da vedere se vi piace la comicità, gli attori coinvolti e non volete stare lì sul divano, dopo una giornata faticosa, a pensare più di tanto, rilassandovi un po’. Il finale sembra chiudere perfettamente la serie, ma nello stesso tempo se Apple volesse creare una seconda stagione potrebbe farlo con un nuovo filone narrativo.

L’accoglienza di Platonic

La serie ha ricevuto una buona accoglienza. Su Rotten Tomatoes ha ricevuto un punteggio del 92%. Il che la rende una delle serie più apprezzate per il catalogo di Apple TV+.

Al momento non sappiamo se Apple intende rinnovarla per una seconda stagione.

Trovate Platonic su Apple TV+.

In conclusione

Platonic è una commedia piacevole, sostenuta da una sceneggiatura solida e attori di caratura mondiale. Nonostante una trama non particolarmente originale, Rose Byrne e Seth Rogen riescono a donare vita ai personaggi, facendo sì che la serie sia godibile.

La chimica tra i protagonisti è evidente, e le dinamiche amichevoli e gelose sono ben interpretate. Se amate la comicità e volete trascorrere del tempo rilassante sul divano senza pensieri troppo profondi, Platonic è una scelta appropriata.

4 Pros Interpretazioni di qualità di Rose Byrne e Seth Rogen

Chimica tra i protagonisti

Serie piacevole e spensierata

Buona accoglienza e punteggio su Rotten Tomatoes Cons Trama poco innovativa

Alcune scene forzate e improbabili

Potrebbe non essere adatta a chi cerca una serie complessa e profonda