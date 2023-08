Reed Jobs, figlio di Steve Jobs

Reed Jobs, figlio del co-fondatore di Apple, Steve Jobs, è molto più riservato rispetto sua sorella Eve. Mentre quest’ultima ama caricare foto e video su Instagram, soprattutto vista la carriera di modella, di Reed si sente parlare molto poco.

Una decina di anni fa sentimmo parlare di lui perché partecipò in un quiz televisivo con il nome di Reed Powell, quindi con il cognome di sua madre. In quell’occasione disse che stava studiando medicina per trovare una cura per il cancro.

Ora che ha 31 anni ha deciso di fare un passo avanti con il lancio di Yosemite, un fondo di venture capital da 200 milioni di dollari. L’obiettivo di Reed è quello di finanziare e sostenere nuovi trattamenti contro il cancro.

Questa malattia ha tragicamente portato suo padre alla morte nel 2011, un evento che ha segnato profondamente la vita di Reed.

Un Fondo di Venture Capital: Yosemite

Yosemite, così come è stato chiamato il fondo di venture capital fondato da Reed Jobs, ha un obiettivo molto chiaro: investire in nuovi trattamenti contro il cancro. Il nome Yosemite non è stato scelto a caso. Infatti, si tratta del parco nazionale dove i genitori di Reed si sono sposati.

Yosemite ha raccolto finora 200 milioni di dollari da un ampio raggio di investitori e istituzioni, tra cui il Memorial Sloan Kettering Cancer Center, l’Università Rockefeller e il MIT.

A differenza delle tipiche organizzazioni di venture capital, Yosemite opererà sotto due strutture. Funzionerà come un’impresa a scopo di lucro per gli investimenti, ma offrirà anche un fondo di donazione che può fornire sovvenzioni a scienziati e ricercatori.

La teoria è che, mentre il fondo di donazione fornirà sovvenzioni senza vincoli, coloro che accettano le sovvenzioni saranno più propensi a tornare a Yosemite per il finanziamento di venture in un secondo momento.

L’Influenza di Steve Jobs

L’ispirazione per Yosemite è nata dalla morte di Steve Jobs, che ha perso la sua battaglia contro il cancro al pancreas nel 2011.

“Mio padre ha ceduto al cancro quando ero al college a Stanford“, ha dichiarato Reed. “Ero pre-med perché volevo davvero essere un medico e curare le persone io stesso. Ma per dirla candidamente, è stato davvero difficile dopo che lui è morto.“

Prima di fondare Yosemite, Reed Jobs ha lavorato come direttore gestionale per la salute presso Emerson Collective, l’organizzazione filantropica fondata dalla moglie di Steve Jobs, Laurene Powell Jobs.

Emerson Collective ha svolto un ruolo fondamentale nella carriera di Reed, offrendogli l’opportunità di lavorare con “imprenditori, ricercatori e pazienti per accelerare la ricerca sul cancro”, come si legge sul suo sito web.

Un Percorso di Carriera Diverso

Reed Jobs non era inizialmente interessato a creare un fondo di venture capital, insistendo che “non aveva mai voluto essere un venture capitalist“.

Tuttavia, ha realizzato che “quando stai effettivamente incubando qualcosa e mettendola insieme, puoi fare una differenza enorme in quali asset fanno parte di essa, quale direzione prenderà e quale sarà l’attenzione scientifica“.

Con Yosemite, Reed Jobs spera di fare una differenza nella lotta contro il cancro. La sua esperienza e la sua passione per la medicina, unite alla sua volontà di onorare la memoria di suo padre, lo rendono un forte candidato per guidare questa importante iniziativa.

In conclusione

Reed Jobs, figlio di Steve Jobs, ha fondato il fondo di venture capital “Yosemite” con l’obiettivo di finanziare e sostenere nuovi trattamenti contro il cancro, una malattia che ha portato alla morte di suo padre.

Yosemite ha raccolto 200 milioni di dollari da vari investitori e istituzioni, incluso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center e il MIT. Il fondo funzionerà sia come impresa a scopo di lucro per gli investimenti, sia come fondo di donazione per sovvenzionare scienziati e ricercatori.

Reed spera di fare una differenza significativa nella lotta contro il cancro utilizzando le sue esperienze e la sua passione per la medicina.