Le mie impressioni di Shantaram

Shantaram

La serie TV Shantaram è basata sull’omonimo libro di Gregory David Roberts. Oltre a essere l’autore del libro ne è anche il protagonista. Il romanzo è infatti autobiografico e racconta gli avvenimenti, seppur romanzati, dell’avvincente vita di Roberts.

La produzione su AppleTV+ è stata molto travagliata. Il romanzo è del 2003 e ha avuto un enorme successo. È stato tradotto in 40 lingue diverse e ha venduto oltre 6 milioni di copie. Questo convinse la Warner Bros e l’attore Johnny Depp a comprarne i diritti cinematografici per 2 milioni di $ nel 2005.

L’obiettivo era creare un film di cui Depp doveva esserne il protagonista. Nel 2005 iniziarono le riprese, ma i costi elevati di produzione portarono alla fine del progetto nel 2008. Il film non uscì mai.

Nel 2018 Apple ne comprò i diritti mediante Anonymous Content e Paramount Television Studios. Iniziò così la stesura della sceneggiatura. Le riprese furono problematiche per via dei monsoni in India e per il Covid. La produzione sforò i 100 milioni di $. Finalmente il 14 ottobre 2022 Shantaram approdò su AppleTV+ in 12 puntate. L’ultima è stata pubblicata il 16 dicembre scorso.

La trama di Shantaram

La storia racconta le vicende di Roberts (nella serie si chiama Lin Ford). C’è da dire che tra il libro e la serieTV ci sono alcune differenze. Nella serie TV il protagonista, chiamato Lindsay “Linbaba” Ford (l’attore Charlie Hunnam , è molto più buono che nel romanzo.

Charlie Hunnam in “Shantaram”

Roberts racconta di essere stato un eroinomane e di aver compiuto numerose rapine per pagarsi la droga, fino a essere arrestato in Australia. Era il 1978 quando viene condannato a 19 anni di prigione. Qui, però, nel 1980 evade e scappa in India.

In India Linbaba, come viene chiamato dai locali, inizia a curare le persone nella baraccopoli di Bombay e conosce Prabaker, che diventa il suo migliore amico.

Linbaba finisce presto nelle vicende criminali della maîtresse della città e delle vicende del mafioso Abdel Khader Khan.

Nella serie TV c’è anche l’amore per l’affarista Karla e si susseguono avvenimenti per un traffico di droga.

Le mie impressioni su Shantaram

A me la serie è piaciuta molto. Le ambientazioni dell’India degli anni ‘80, il cast e la fotografia rendono questa serie di qualità pregevole. Sembra quasi di vedere, per fotografia ma non per genere, i vecchi film di Indiana Jones.

Le ambientazioni indiane sono molto ben curate. In effetti parte delle riprese sono state effettuate nelle città di Bhopal e in Madhya Pradesh.

Il protagonista Lindsay “Linbaba” Ford convince molto e l’attore Charlie Hunnam gli donano fascino e bontà. Forse un po’ troppa bontà. Linbaba appare come un perseguitato. Una persona inseguita ingiustamente dalle autorità, piuttosto che un eroinomane evaso da un carcere.

Ciononostante la serie si fa seguire volentieri. Mi sento di consigliarla, soprattutto se vi piace il genere avventure e se volete dare un’occhiata all’India degli anni ‘80.

Come prosegue la storia di Gregory David Roberts?

Apple purtroppo ha deciso di non proseguire con la seconda stagione della serie, nonostante nell’ultima puntata appare un enorme “continua” sullo schermo.

Probabilmente la società si è fatta intimorire dai costi di produzione e dallo scarso accoglimento dagli utenti. Su Rotten Tomatoes, infatti, Shantaram ha collezionato appena il 56% di preferenze degli utenti. Punteggio che secondo me è ingiustamente basso per una serie del genere.

Ma resta il fatto che nel libro la storia di Roberts continua. Quindi cosa succede dopo?

ALLARME SPOILER: se leggerete il resto di questo paragrafo capirete come finisce la serie. Se non avete letto il libro o terminata la serie vi conviene non leggere. Nell’ultima puntata Lin Ford viene preso dalle autorità e imprigionato prima di fuggire con Karla. Probabilmente dopo un ordine dello stesso Abdel Khader Khan. Il mafioso di Bombay.

Dopo 4 mesi Lin viene rilasciato salvato proprio da Khan che si professa suo salvatore. Per questo Lin si sente in debito con Khan e inizia a lavorare per lui. Qui si dà a lavori molto discutibili, dal riciclaggio di denaro, alla contraffazione fino al contrabbando di armi con i mujaheddin in Afghanistan.

Durante una guerriglia a Kandahar, Khan viene ucciso. Lin crede che tutti i suoi amici siano morti, anche il suo migliore amico Prabaker. Questo lo portano a una forte depressione. Ne uscirà credendo di redimersi costruendo una vita onesta.

Ricapitolando

Shantaram è una serie TV prodotta da AppleTV+ basata sull’autobiografia di Gregory David Roberts, che racconta la sua vita avventurosa in India. La produzione è stata difficoltosa a causa di costi elevati e di problemi legati ai monsoni e al Covid, ma alla fine è stata pubblicata in 12 puntate a partire dal 14 ottobre 2022.

La serie ha ricevuto recensioni positive per le ambientazioni indiane, il cast e la fotografia, ma purtroppo non abbastanza per proseguire con una seconda stagione.

Trovate Shantaram su AppleTV+.