Gestisci i tuoi viaggi in aereo con l'app App in the Air

App in the Air

Negli anni ho preso diversi aerei. Questo mezzo di trasporto è diventato alla portata di tutti e per alcuni tragitti risolve il problema dei tempi. Ora che la pandemia è in calo, le probabilità di prendere un volo aereo aumentano: per vacanza, lavoro, semplice visita ad amici e parenti.

Ho provato diverse app, ma alla fine dei giochi sono sempre tornato a un’app specifica: App in the Air. Il mio contatore segna oltre 35.000 km in volo. Ma cos’ha di così speciale?

Ci sono delle funzioni che rendono unica quest’app. Ve ne parlerò di alcune significative. Che vanno oltre alla classica notifica dell’orario del volo o l’indicazione del gate di partenza. Cosa che fanno un po’ tutte le app di settore.

Avviso delle persone interessate al volo

Sarà capitato di dover avvisare qualcuno dello stato del volo. Come un familiare, una persona della struttura che attende il nostro avviso, amici e così via.

Con App in the Air è possibile inviare avvisi automatici via SMS e avvertire in automatico i destinatari dello stato del volo. Possibili ritardi, l’atterraggio e così via.

Sottoscrivendo l’abbonamento famiglia, i membri della propria famiglia possono usare l’app e ricevere anche aggiornamenti via notifiche push.

Check-in online automatico

Il check-in online è ottimo per chi viaggia per pochi giorni e non ha un bagaglio da stiva. Bisogna però ricordarsi di farlo 48 ore prima del viaggio. A volte può capitare di dimenticarselo, quindi in questo caso prima di passare dai controlli bisogna ricordarsi di andare allo sportello della compagnia aerea e farlo manualmente.

La funzione auto check-in

Come evitare di dimenticarlo? La soluzione è il check-in online automatico. Inserendo i dati del proprio volo e il numero di prenotazione, l’app effettuerà il check-in online in automatico, caricando il biglietto virtuale direttamente nell’app.

Se avete un’area preferita dell’aereo, durante il check-in automatico l’app cercherà di far assegnare un posto nell’area indicata.

I dati di accesso alle compagnie sono archiviati localmente nel dispositivo e non vengono caricati sui server dell’app. Così come i dati del proprio documento personale.

Gestione delle spese di viaggio

Quante volte viaggiamo per lavoro e anticipiamo spese di viaggio? Oppure facciamo un viaggio per una vacanza e vogliamo tracciare le spese? L’app integra una sezione per tracciare le spese di viaggio direttamente nelle singole tratte aeree.

Un pulsante di esportazione consente di inviare un’email con tutte le spese effettuate.

Altre funzioni

App in the Air integra anche altre funzioni interessanti. Tra queste:

Il supporto di 200 piani di raccolta punti per i voli aerei

L’uso della realtà aumentata per verificare se le dimensioni della valigia siano giuste

Le informazioni dell’aeroporto, come il WiFi o i ristoranti presenti

Le informazioni di sicurezza sui posti dove ci recheremo

Le informazioni sul veicolo aereo del nostro volo

L’importazione automatica dei voli dal calendario

L’integrazione con TripIt

La possibilità di prenotare un volo direttamente dall’app, l’albergo o un’automobile

La gamification con badge da sbloccare, resoconti annuali

La possibilità di piantare alberi per compensare la produzione di CO2 per i voli presi

E molto altro

Come scaricare App in the Air

App in the Air pesa 159,5 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Da questo link avrete direttamente l’app per il sistema operativo utilizzato.

Alcune funzioni richiedono un abbonamento. Questi costa 5,49 € al mese, oppure 32,99 € al mese o 59,99 € per l’abbonamento a vita.

In conclusione, App in the Air è un’app molto utile per gestire i viaggi in aereo, offrendo funzionalità come avvisi automatici via SMS, check-in online automatico e la gestione delle spese di viaggio.