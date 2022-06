Il Pianeta Preistorico su Apple TV+

Da bambino amavo vedere i documentari sugli animali. Erano le uniche occasioni per vedere gli animali nel loro habitat naturale. Quei filmati, spesso realizzati dalla BBC, erano frutto di mesi di riprese da parte di esperti che si recavano nella natura per filmare gli animali da vicino.

Quindi mai mi sarei aspettato una serie sui dinosauri che non fosse un insieme di video inerenti scavi e ossa ritrovate. Invece ne “Il pianeta preistorico” il miracolo di un documentario sui dinosauri è diventato realtà.

Realizzato sempre dalla BBC, il documentario è un vero capolavoro di computer grafica. Per realizzarlo Jon Favreau è stato ingaggiato da Apple insieme alla BBC Studio Natural History Unit che ha ricevuto la collaborazione dagli esperti degli effetti speciali. Gli stessi che hanno realizzato i live action de “Il Re Leone” e “Il Libro della Giungla”.

In sottofondo la musica realizzata dal grande Hans Zimmer.

La trama di Il Pianeta Preistorico

La serie è formata da 5 puntate andate in onda in anteprima ogni giorno a partire dal 23 maggio scorso ed è narrata dal divulgatore inglese Sir David Frederick Attenborough.

Un cucciolo di triceratopo in “Il pianeta preistorico”

È ambientata nel Cretaceo, ben 66 milioni di anni fa, quando l’uomo non esisteva e la Terra era popolata dai dinosauri. Per realizzare la serie sono state raccolte le recenti scoperte paleontologiche. Per esempio sappiamo che i Velociraptor erano piumati e che il Tirannosauro Rex era un abile nuotatore.

In ogni puntata ci si focalizza su un ambiente specifico: coste, deserti, acque dolci, mondi di ghiaccio e foreste.

Oltre agli effetti visivi dei dinosauri, che sembrano veri, è da lodare l’enorme lavoro di raccolta di dati necessari per raccontare il comportamento dei dinosauri e cosa avremmo visto se avessimo avuto una macchina del tempo in grado di portarci a 66 milioni di anni fa.

Un gruppo di dreadnoughtus in “Il pianeta preistorico”

Forse la fotografia non è precisa completamente, ma è di sicuro un ottimo racconto sui dinosauri, con un livello di dettaglio mai visto prima.

Le mie impressioni su Il Pianeta Preistorico

Il documentario è di sicuro di enorme effetto. Sembra di vedere delle reali riprese effettuate ai dinosauri.

La serie non ha solo una valenza scientifica e naturalistica, ma rappresenta anche un ottimo esercizio di stile per misurare l’attuale livello della computer grafica. La qualità è sicuramente elevata se lo paragoniamo al primo Jurassic Park visto nel 1993.

La serie lascia anche molto pensare sul fatto che una Terra senza l’uomo non è solo possibile, ma è esistita. Basti pensare che il Cretaceo è un periodo geologico durato oltre 60 milioni di anni (da 139 milioni a 60 milioni di anni fa).

Un tirannosauro con il suo cucciolo in “Il pianeta preistorico”

L’uomo è sulla Terra da circa 300.000 anni. Un numero piccolissimo nei confronti la presenza di dinosauri sul pianeta. Loro si sono estinti nonostante i 60 milioni di anni di evoluzione. Pare che stiamo spingendo verso quella direzione anche noi in un periodo di tempo decisamente più breve.

L’accoglienza de Il Pianeta Preistorico

La qualità delle immagini e della musica ha portato Il Pianeta Preistorico al voto di 100% su Rotten Tomatoes con il 95% dell’apprezzamento dell’audience. In pratica un plebiscito che lo rende una delle serie più apprezzate su Apple TV+.

Per forza di cose non ci sarà una seconda stagione. La serie è ideale per chi ama i documentari e i dinosauri in genere. Infatti risulta ottima per quei bambini con la passione dei dinosauri.

Il Pianeta Preistorico si trova su Apple TV+.