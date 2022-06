WatchTube

L’app nativa di YouTube è disponibile per iOS, iPadOS e tvOS. Non ha la versione per Apple Watch. Probabilmente si ritiene che con uno schermo così piccolo non si riesca a godere correttamente dell’esperienza utente nella fruizione dei video. Di parere contrario è l’app WatchTube che consente appunto di vedere YouTube su Apple Watch.

È un client non ufficiale di YouTube che permette di:

Cercare video e creator con il motore di ricerca

Riprodurre i video di YouTube

Iscriversi ai canali trovati in giro

Vedere i video suggeriti

Vedere lo storico

Mettere like ai video

Vedere la descrizione dei video

E molto altro. Tutto dal polso e con lo schermo piccolo dello smartwatch di Apple.

I video possono usare l’audio dello speaker dell’Apple Watch, ma volendo è possibile attivare la funzione dei sottotitoli per guardarli senza audio.

Lo sviluppatore sta anche lavorando a nuove funzioni. Per esempio la possibilità di ascoltare solo l’audio dei video. In questo modo si eviterà di consumare batteria. Funzione molto utile per chi vuole ascoltare la musica presa da YouTube o contenuti come se fossero podcast.

Essendo un’app non ufficiale e disponibile su Apple Watch, non aspettatevi un’esperienza fluida al pari di quella originale per iPhone.

WatchTube pesa 4,3 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Non prevede nessun acquisto in-app.