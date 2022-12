DaVinci Resolve per iPad

La storia di DaVinci Resolve risale agli inizi degli anni 2000, quando questo software di correzione dei colori inizia a diventare mainstream. Nel tempo, dopo l’acquisizione da parte di Blackmagic Design, si evolve in software di video editing.

Oggi DaVinci Resolve è una delle alternative più valide a Final Cut Pro di Apple. Un’app utilizzata molto spesso in ambito professionale. Complice delle attrezzature hardware ad hoc, DaVinci Resolve è stato utilizzato per editare film come Avatar, La La Land, Star Wars: L’ultimo Jedi, X-Man: Apocalisse e molti altri.

Ora ha anche la sua versione per iPad. Un approdo che non indica solo un vantaggio per gli utenti, ma uno smacco nei confronti di Apple che non è ancora riuscita a portare Final Cut Pro nei suoi tablet.

DaVinci Resolve per iPad consente, quindi, di correggere i colori del girato e fornisce anche gli strumenti per il video editing professionale. Nell’interfaccia utente disegnata per il tablet di Apple troviamo strumenti come 3D tracker, la gestione avanzata HDR, il PowerWindows e altri.

Abbiamo anche gli strumenti di intelligenza artificiale con l’integrazione del DaVinci Neural Engine. Questi permette di applicare maschere ai personaggi per applicare filtri, creare versioni dei video per i formati dei social media, isolare la voce e altro.

Infine non manca l’integrazione del Blackmagic Cloud Collaboration, per salvare il lavoro in cloud e consentire la collaborazione a distanza sui progetti mediante il BlackMagic Cloud ID.

Per funzionare in modo corretto, l’azienda suggerisce di usare l’app con un iPad Pro con almeno un chip M1. I progetti creati sulla versione per iPad, in formato drp o dra, sono compatibili con la versione desktop. Abbiamo anche il supporto delle tastiere Magic Keyboard e dell’Apple Pencil.

DaVinci Resolve per iPad si trova nell’App Store dove si scarica gratis, con un peso di 2 GB. La licenza costa 114,99 €.

In conclusione: DaVinci Resolve, software di video editing già molto popolare e utilizzato in ambito professionale, ha recentemente rilasciato una versione per iPad che include strumenti di correzione dei colori e di video editing professionali, nonché intelligenza artificiale e integrazione con Blackmagic Cloud Collaboration.