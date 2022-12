QR Code del canale Telegram di Melamorsicata

Come saprete ho sempre applicato la regola di Pareto in questo blog. La regola che prevede che l’80% del valore venga generato dal 20% dello sforzo. Periodicamente ho abbandonato progetti e canali che non rispondevano alla regola.

Ne sono un esempio alcuni caduti, come il widget per le notizie, l’app per iOS, il forum, la skill per Alexa e molto altro. Tutte cose che ovviamente sarebbe carino avere, ma che richiedono tempo e denaro. Risorse sempre più scarse.

In questa ottimizzazione di elementi da inizio 2023 un altro canale sarà sacrificato ed è la pagina di Facebook. La pagina ha sofferto negli anni dell’algoritmo dell’azienda che, senza troppi giri di parole, ha nascosto i post perché non venivano pagate campagne pubblicitarie.

Ma c’è anche una buona notizia. Ho rispolverato il canale Telegram del blog. All’interno ci sarà lo stesso flusso di Mastodon, social network che si sta dimostrando una valida alternativa a Twitter che, come saprete, sotto le grinfie di Elon Musk non gode di ottima salute.

Ci sono due elementi positivi nell’iscriversi al canale di Telegram: ricevere le notifiche push per ogni notizia pubblicata e ricevere, non solo i post pubblicati su questo sito, ma anche le notizie generali sul mondo Apple della giornata. In questo modo potete essere sicuri di non perdervi nulla.

Al momento resta attivo il canale Twitter del sito, ma visto che l’azienda continua a perdere denaro, non è detto che da qui a qualche anno Twitter sia ancora online. Quindi vi consiglio in alterativa di passare allo stesso profilo ma presente su Mastodon.

In conclusione, il canale Facebook del blog sarà eliminato a inizio 2023 a causa dell’algoritmo dell’azienda che nasconde i post che non vengono pubblicizzati. Al contempo, il canale Telegram e Mastodon sono stati rispolverati come valide alternative per ricevere notifiche push e notizie generali sull’universo Apple. Tuttavia, anche il canale Twitter del sito potrebbe sparire in futuro a causa della perdita di denaro dell’azienda.