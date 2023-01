ChatGPT

L’intelligenza artificiale è diventata una parte sempre più importante della nostra vita quotidiana, ma spesso ci chiediamo se sia davvero efficace. Con ChatGPT di OpenAI, tuttavia, abbiamo finalmente un esempio concreto di cosa significa interagire con un’intelligenza artificiale in modo coerente e realistico. In questo articolo, esploreremo come questo sistema sta cambiando il gioco dell’IA e mettendo in discussione la posizione di Google e perché ChatGPT è disruptive.

Probabilmente i termini IA (Intelligenza artificiale o AI Artificial Intelligence in inglese) sono diventati molto comuni. Se ne parla da decenni, sin dai libri di Isaac Asimov, e negli ultimi anni si calano in qualsiasi ambito, non per ultimo gli smartphone o internet.

Ma spesso pensiamo che siano sovra-utilizzati. Diciamo che l’Intelligenza Artificiale sia il futuro, che cambierà il mondo, ma raramente abbiamo avuto casi concreti in grado di aiutarci a comprendere realmente cos’è questa intelligenza artificiale. Guardando gli argomenti che ne trattano con grande scetticismo.

Con ChatGTP, però, tutto questo è cambiato. Le persone comuni, quelle non tecniche e con esperienza di programmazione, hanno potuto finalmente assaggiare, nella loro lingua nativa come l’italiano, cosa significa interagire con un’intelligenza artificiale.

Nel caso di questa chat di OpenAI, società che ha tra i suoi investitori l’onnipresente Elon Musk, possiamo avere risposte coerenti alle nostre domande, interagire con le domande e risposte precedenti, affinare il discorso e così via. Proprio come se si parlasse con una persona reale.

Di certo il sistema non è ancora precisissimo, ma rispetto a solo un anno fa è un enorme passo avanti.

Perché Google potrebbe risentirne?

La colpa è di Google ed è anche nostra. Nostra di blogger, giornalisti, creator e tutte quelle persone che per decenni hanno riempito internet di contenuti, testi, elementi da indicizzare. È come sempre una questione di esperienza utente.

Google ha costruito il suo algoritmo, lo stesso che serve a indicizzare le pagine, per leggerne il contenuto per capire quali sono importanti e quali no, con il concetto di keyword e argomenti.

L’obiettivo di Big G è fornire ai visitatori delle informazioni utili. Si parte dal campo di ricerca, si inseriscono le parole chiavi delle informazioni che si vuole approfondire e si ottengono una lista di siti che hanno trattato quelle informazioni. In cambio Google piazza delle pubblicità per mantenere il sistema.

Dal loro canto, chi crea le informazioni lo fa per tentare di arrivare ai primi posti nelle ricerche. Quindi per anni sono stati creati articoli e contenuti lunghissimi, fatti di keyword ridondanti, paragrafi ripetuti. Per Google, infatti, lunghezza significa qualità. Se un articolo è più lungo di 600 parole significa che ha spiegato quell’argomento in profondità.

Un punto importante per fornire ai naviganti le risposte alle loro domande.

Ma non è sempre così. A volte l’utente vuole solo una risposta rapida. Non si ha sempre voglia di approfondire e leggere post dove il 70% del testo è il ripetersi della stessa cosa 3 volte.

A volte se voglio sapere se per i regimi fiscali dei forfettari ci sono dei limiti, vorrei sapere quali sono quei limiti e non conoscere la cronistoria della normativa che ha portato a quei limiti.

A volte se voglio sapere se nell’iPhone 5 c’era la doppia fotocamera, non voglio leggere una recensione lunghissima dove si viene spiegato che lo schermo è più ampio. Vorrei sapere semplicemente si o no.

Se nella carbonara ci vuole la cipolla o no, qual è la pressione ideale delle gomme della macchina, se è meglio bere acqua gassata o liscia. Voglio una risposta rapida, non leggermi paragrafi e paragrafi o, peggio, saltare di articolo ad articolo perché magari chi li scrive non sa di ciò che parla e ha pubblicato qualcosa solo per non perdere la chance di finire indicizzato su Google.

Cose che ChatGTP risolve. Mi dà una risposta in poche righe. Non mi ammorba con paragrafi e paragrafi di testo pensato per l’indicizzazione. Non devo lottare tra i banner dei cookie, per l’iscrizione alla newsletter e banner pubblicitari. Non devo fare lo slalom tra elementi per ottenere una risposta breve.

Come funziona ChatGTP?

ChatGTP è un chatbot con intelligenza artificiale (AI) che utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per comprendere gli input degli utenti e trovare le risposte migliori. Funziona analizzando gli input degli utenti e utilizzando l’NLP per identificare parole e frasi chiave. Utilizza poi un algoritmo di apprendimento profondo per determinare la risposta più probabile in base alle conversazioni precedenti dell’utente.

Il sistema utilizza anche tecniche di apprendimento automatico per migliorare costantemente i tempi di risposta e l’accuratezza. È progettato per essere in grado di imparare da ogni conversazione e di adattare le proprie risposte per soddisfare meglio le esigenze degli utenti.

Il chatbot AI di ChatGTP è stato progettato per essere semplice e facile da usare. È possibile accedervi da qualsiasi dispositivo, compresi telefoni cellulari e tablet. Inoltre, ChatGTP può essere integrato con i sistemi di assistenza clienti esistenti, rendendolo facile da usare e da implementare.

ChatGPT da GPT-3 a GPT-4

Vi siete mai chiesti cosa significa GPT di ChatGPT? È un acronimo che sta per Generative Pre-trained Transformer. È il nome del modello utilizzato per addestrare il chatbot.

Quindi è un modello di intelligenza artificiale basato su una rete neurale di tipo Transformer, che è stato addestrato su grandi quantità di testo per generare testo in modo autonomo. Il modello è stato addestrato su un corpus di testo estremamente vasto per imparare a replicare la struttura e lo stile del linguaggio umano.

Inoltre, GPT è stato pre-addestrato, il che significa che è stato addestrato su un corpus di testo generico prima di essere fine-tunato per specifici compiti come la generazione di testo, la traduzione automatica o la risposta alle domande.

La versione GPT-3, quindi versione 3, ha visto ben 570 miliardi di parole di testo per l’addestramento. Parole in varie lingue e di varie fonti, che hanno permesso di arrivare a risposte che sembrano scritte da un umano.

Questi è arrivato nel maggio del 2020 e poi da lì ci sono stati alcuni miglioramenti, fino alla versione che vediamo adesso.

Attualmente si sta lavorando a GPT-4, come ha confermato anche Sam Altman – CEO di OpenAI. Il suo arrivo era previsto per la fine del 2022, ma a quanto pare il modello non è ancora pronto.

Al momento non esiste un whitepaper di GPT-4, quindi le sue funzionalità non sono note. Voci di corridoio dicono che il sistema è stato addestrato su una base di parole 500 volte superiore a quella di GPT-3, quindi la prossima versione sarà in grado di avere molta più conoscenza e quindi risposte.

Inoltre uno dei punti focali sarà sul lato delle funzionalità. Non una semplice chat, ma un sistema nel quale possiamo aggiungere delle condizioni. Questo lo renderà un sistema non utile solo per l’elaborazione dei testi, ma anche per effettuare compiti utili in vari ambiti.

Quando sarà disponibile, però, al momento non lo sappiamo. Quasi sicuramente nel corso del 2023.

Perché chatGPT è disruptive?

ChatGPT è considerato disruptive perché rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai modelli di linguaggio tradizionali e perché offre nuove opportunità per automatizzare e migliorare molti compiti che richiedono la comprensione e la generazione del linguaggio umano.

Ad esempio, ChatGPT può essere utilizzato per generare testo in modo autonomo, creare chatbot per rispondere alle domande degli utenti, generare riassunti automatici di articoli o libri, generare contenuti per i social media o tradurre automaticamente il testo.

Inoltre, grazie alla sua capacità di generare testo in modo realistico, ChatGPT può essere utilizzato per generare contenuti in modo molto più efficiente rispetto a prima e con una qualità notevolmente superiore.

Poiché questo modello è stato addestrato su grandi quantità di dati, è in grado di generare testo in modo autonomo, senza la necessità di intervento umano, questo può rappresentare una grande opportunità per automatizzare molti processi e lavori che richiedono la generazione di contenuti testuali.

Il tutto sta nel generare una quotidianità. Sempre più persone stanno utilizzando ChatGPT al posto di Google per trovare informazioni velocemente. Una volta che le persone si saranno abituate a usare questo sistema, sostituendolo a Google, internet cambierà completamente.

Come potrebbe cambiare internet nei prossimi anni

I creatori di contenuti, come me, non saranno più chiamati a generare testi lunghissimi come questo, perché la chat fornirà quelle info in automatico. Se non ci sarà un sistema di entrate, come le pubblicità di Google, molte aziende che hanno basato il loro business sulla pubblicazione dei testi, chiuderanno.

Bisognerà pensare a un modello tutto nuovo. A qualcosa di diverso, perché nel frattempo le persone non baseranno la navigazione dal campo di ricerca di un browser, ma da una chat come quella di WhatsApp.

Non salteranno da un contenuto all’altro, ma faranno semplicemente più domande per approfondire solo ciò di cui hanno bisogno.

Poi la cosa passerà al sistema vocale. Non sarà neanche più necessario avere un display. Basterà un auricolare nell’orecchio e conversare con la stessa naturalezza con la quale Theodore Twombly parlava con Samantha nel film Lei. Quindi non una conversazione monodirezionale, dove siamo solo noi a chiedere info a chatGPT, ma dove anche chatGPT chiederà cose della nostra vita per personalizzare la nostra interazione.

E poi l’intelligenza artificiale darà anche un volto a quell’entità. Magari di una persona defunta o una mai esistita. Sarà una persona solo nostra, che vivrà in eterno o fino, almeno, quando avremo la forza e la voglia di fare domande.

Una persona sempre disponibile, che non ci manderà a quel paese se facciamo troppe domande. Una persona disponibile a qualsiasi ora del giorno, pronta a conversare. Un elemento che cambierà anche la nostra società. Ci sarà meno solitudine, ma forse anche meno interazione vera.

Perché affidarci a persone reali, con i loro sentimenti e le loro attitudini, quando potremo interagire con una virtuale che non ci giudica o tradisce?

ChatGPT è disruptive perché è un grande tassello verso un cambiamento enorme, pachidermico. Un cambiamento che faremo meglio a non denigrare o tentare di minimizzare indicandolo come una “banale chat di testo”, ma l’inizio di una rivoluzione.

In conclusione

ChatGPT, sviluppato da OpenAI, rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Con una semplice interfaccia di chat, questo sistema riesce a fornire risposte coerenti e realistiche alle domande degli utenti, interagendo con loro come se fosse una persona reale.

Ciò rappresenta un grande passo avanti rispetto a solo un anno fa e potrebbe avere delle ripercussioni sulla posizione di Google, che si basa sull’algoritmo di indicizzazione delle pagine per fornire informazioni utili ai visitatori.