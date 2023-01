Mac mini 2022

Appena presentato, il nuovo Mac mini 2022 di Apple è ora dotato dei potenti chip M2 e M2 Pro, che aumentano notevolmente le sue capacità e rendono il dispositivo ancora più accessibile.

Grazie al chip M2 Pro, il Mac mini offre ora prestazioni professionali che prima non erano disponibili in un formato così compatto. La maggiore velocità, la memoria unificata e il supporto per due o tre monitor, a seconda del chip scelto, rendono il Mac mini il compagno perfetto per portare la creatività e la produttività a un livello superiore.

Il Mac mini con chip M2 ha una CPU 8-core con quattro core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza e una GPU 10-core, utile per chi cerca prestazioni superveloci. Operazioni quotidiane come l’avvio delle app, la navigazione in internet e il multitasking tra le applicazioni sono incredibilmente veloci.

E per chi deve svolgere attività più complesse, il Mac mini con chip M2 gestisce alla grande carichi di lavoro ancora più impegnativi. Con fino a 24 GB di memoria unificata e 100 GBps di banda di memoria, attività come il fotoritocco in Adobe Photoshop sono il 50% più veloci rispetto alla generazione precedente.

Il chip M2 introduce l’accelerazione ProRes su Mac mini, rendendo l’editing video in Final Cut Pro due volte più rapido. Il modello con chip M2 può anche riprodurre contemporaneamente fino a due stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 12 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps.

Con tutte queste prestazioni, il Mac mini è fino a cinque volte più veloce rispetto al computer desktop Windows più venduto.

Con il chip M2

Rispetto alla generazione precedente di Mac mini con chip M1, il Mac mini con chip M2 offre:

Transcodifica dei file ProRes fino a 2,4 volte più veloce in Final Cut Pro.

Prestazioni di filtri e funzioni il 50% più veloci in Adobe Photoshop.

Gameplay fino al 35% più veloce in Resident Evil Village.

Il prezzo è di 729 €.

Con il chip M2 Pro

Rispetto alla generazione precedente di Mac mini con chip M1, il Mac mini con chip M2 Pro offre:

Prestazioni grafiche fino a 2,5 volte più veloci in Affinity Photo.

Transcodifica di file ProRes fino a 4,2 volte più veloce in Final Cut Pro.

Gameplay fino a 2,8 volte più veloce in Resident Evil Village.

Il nuovo chip M2 Pro per Mac mini porta prestazioni professionali a un altro livello. Dotato di una CPU fino a 12-core con otto core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza, e di una GPU fino a 19-core, esso ha una banda di memoria di 200 GBps, fino a 32GB di memoria e un Neural Engine della nuova generazione, che è il 40% più veloce rispetto al chip M1, ottimizzando le attività di machine learning.

Inoltre, con il media engine potente, il chip M2 Pro può riprodurre fino a cinque stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 23 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps, ed è 14 volte più veloce del modello più veloce di Mac mini con processore Intel. Inoltre, il nuovo standard Qi2 per la carica a induzione è compatibile con MagSafe.

Il prezzo è di 1.579 €, con la disponibilità a partire dal 24 gennaio.

In conclusione

Apple ha fatto un’altro grande passo nella direzione della produttività e della creatività con l’introduzione del chip M2 in Mac mini. Nonostante le dimensioni compatte, il Mac mini offre funzionalità e prestazioni professionali, come transcodifica ProRes, editing video avanzato, supporto multi-monitor e giochi ad alta velocità.

Grazie ai chip M2 e M2 Pro, i Mac mini sono fino a 14 volte più veloci rispetto al modello più veloce di Mac mini con processore Intel e rappresenta una scelta di prima qualità per gli utenti che cercano prestazioni elevate e un prezzo accessibile.